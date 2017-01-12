12 фактов безучетного потребления электроэнергии в конце 2016 года выявили сотрудники АО "Карачаево-Черкесскэнерго"

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12 января 2017, 15:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Отдел аудита АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в декабре минувшего года практически ежедневно проводил рейды по выявлению безучетного потребления электроэнергии в населенных пунктах Карачаево-Черкесской Республики. В результате сотрудниками сбытовой компании было выявлено 12 фактов потребления энергоресурса в обход приборов учета.
Нарушители – физические лица, в отношении которых составлены акты о безучетном потреблении электроэнергии, проживают в многоквартирных домах в станице Зеленчукской, селе Дружба Прикубанского района, поселке Правокубанском Карачаевского района, селе Учкекен Малокарачаевского района, городе Усть-Джегуте и станице Зеленчукской.
Таким образом, нарушителям, которые, согласно расчетам, в обход приборов учета суммарно потребили около 16,3 тыс. кВт.ч электроэнергии, придется возместить около 47 тыс. руб. ущерба, причиненного энергокомпании.
Руководство АО «Карачаево-Черкесскэнерго» напоминает, что незаконное подключение к электрическим сетям – это воровство, за которое наступит неминуемая ответственность.