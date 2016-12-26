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Отраслевые новости: Энергетика

АО "Мособлэнерго" заключило более 13 тысяч договоров на технологическое присоединение в 2016 году

АО Мособлэнерго заключило более 13 тысяч договоров на технологическое присоединение в 2016 году

12 января 2017, 15:24
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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По итогам 2016 года АО «Мособлэнерго» на территории обслуживаемых муниципальных образований заключило 13 500  договоров на общую мощность 341 МВт. По данным департамента технологических присоединений компании, осуществлено технологическое присоединение на 10 500 объектах, а присоединенная мощность составила  223 МВт.

Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Клинском, Пушкинском, Одинцовском районах Подмосковья, а также в Химках и Мытищах.

Всего за прошедший год сотрудниками АО «Мособлэнерго» обработано более 15 тысяч заявок на технологическое присоединение на суммарную мощность 816 МВт.

Объемы работ по технологическому присоединению в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличились: заключено на 5 тысяч больше договоров, выполнено на 3,7 тысячи больше присоединений.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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