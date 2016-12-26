АО "Мособлэнерго" заключило более 13 тысяч договоров на технологическое присоединение в 2016 году

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12 января 2017, 15:24
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
По итогам 2016 года АО «Мособлэнерго» на территории обслуживаемых муниципальных образований заключило 13 500 договоров на общую мощность 341 МВт. По данным департамента технологических присоединений компании, осуществлено технологическое присоединение на 10 500 объектах, а присоединенная мощность составила 223 МВт.
Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Клинском, Пушкинском, Одинцовском районах Подмосковья, а также в Химках и Мытищах.
Всего за прошедший год сотрудниками АО «Мособлэнерго» обработано более 15 тысяч заявок на технологическое присоединение на суммарную мощность 816 МВт.
Объемы работ по технологическому присоединению в сравнении с аналогичным периодом 2015 года увеличились: заключено на 5 тысяч больше договоров, выполнено на 3,7 тысячи больше присоединений.