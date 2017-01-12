Андрей Черезов провел заседание Федерального штаба по вопросам итогов прохождения субъектами электроэнергетики Российской Федерации периода выходных и нерабочих праздничных дней

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)Андрей Черезов провел с руководством региональных штабов и субъектов электроэнергетики совместное заседание Федерального штаба по вопросам итогов прохождения субъектами электроэнергетикиРоссийской Федерации периода выходных и нерабочихпраздничных дней с 31.12.2016 по 08.01.2017.



Открывая заседание, Андрей Черезов отметил, что Минэнерго России подготовка к периоду Новогодних и Рождественских праздников была организована заблаговременно: был выпущен приказ от 17.11.2016 №1220 «Об обеспечении надежной работы объектов электроэнергетики в выходные и нерабочие праздничные дни в 2017 году», в рамках исполнения которого субъектами электроэнергетики был реализован целый комплекс соответствующих организационных и технических мероприятий, которые позволили пройти праздничные дни без серьезных технологических нарушений.



Были организованы дежурства должностных лиц, обеспечена готовность аварийных бригад, спецтехники, проведен контроль наличия аварийного резерва и топлива. Увеличение готовых к ликвидации аварий сил и средств относительно аналогичных показателей 2016 года составило от 5 до 20 %.



Также были усилены меры пожарной безопасности, ужесточен режим охраны и предотвращения проникновения на территории энергообъектов посторонних лиц. На постоянномконтроле находилась работа субъектов электроэнергетики в части введения режима технологической тишины, готовности к работе резервных источников энергоснабжения, наличия запасов топлива и других показателях функционирования отрасли.



На совещании была рассмотрена текущаярежимно-балансовая ситуация в ЕЭС России, в том числе в отдельных энергорайонах, отнесенных соответствующим приказом Минэнерго России к регионам с высокими рисками нарушений электроснабжение в осенне-зимний период: Интинский и Воркутинский энергорайоны энергосистемы Республики Коми, Крымская энергосистема.



Также на совещании были заслушаны доклады представителей энергокомпаний о состоянии генерирующего и электросетевого оборудования в период с 31.12.2016 по 08.12.2017 и отчеты о выполнении ранее данных поручений, подробно рассмотрены причины возникновения и результаты принятых мер по ликвидации произошедших технологических нарушений. В частности, эффективная организация аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе в период Новогодних и Рождественских праздников позволила снизить среднюю длительность восстановления электроснабжения потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 1,72 часа до 1,66 часа или на 3,5%, что практически в два раза ниже среднегодового показателя (порядка 3 часов).



«Энергокомпаниям и региональным штабам необходимо продолжить контроль за надежнымфункционированием энергообъектов и их топливообеспечению, при необходимости принимать совместные оперативные меры по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки», - подвел итоги совещания Андрей Черезов.