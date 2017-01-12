Ashalim Power Station - гелиотермальная электростанция с самой высокой в мире концентрационной башней

Три года назад правительство Израиля объявило о своих планах касательно строительства новой огромной гелиотермальной электростанции. И сейчас этот проект, который является крупнейшим израильским проектом в области использования возобновляемых источников энергии, уже находится на конечной стадии его реализации. Гелиотермальная электростанция Ashalim Solar Thermal Power Station, мощностью в 121 МВт, находится в самом солнечном уголке Израиля, в пустыне Негев, а в центре этой станции установлена самая высокая в мире на сегодняшний день концентрационная башня, высота которой равна 250 метрам (820 футов).



После ввода станции Ashalim Power Station в эксплуатацию, что должно произойти к 2020 году, она будет производить 10 процентов энергии, полученной в Израиле из возобновляемых источников, и 1.6 процента от общего количества энергии, вырабатываемой в этой стране. Ее мощности хватит для того, чтобы снабдить энергией 130 тысяч среднестатистических жилых домов.



Строительство станции Ashalim Power Station изначально планировалось закончить к 2017 году, но в силу различных причин начало ее ввода в эксплуатацию было перенесено на 2018 год. Станция занимает площадь в 740 акров, на которой установлено более 50 тысяч зеркал-отражателей. Свет, отраженный этими зеркалами, направлен на башню, находящуюся в центре гелиотермальной электростанции, где под воздействием их энергии производится перегретый водяной пар, вращающий турбину электрического генератора. Еще одним "коньком" станции является технология, позволяющая накапливать излишки тепловой солнечной энергии днем и использовать их для получения электричества в темное время суток.



Такой принцип, принцип концентрации солнечных лучей (concentrated solar power, CSP), является самым эффективным и перспективным направлением получения электрической энергии из энергии солнечных лучей. Во время максимальной силы солнечных лучей, башня станции Ashalim Power Station будет вырабатывать 310 МВт энергии, что ненамного меньше мощности одной из крупнейших в мире гелиотермальной электростанции Айванпа, мощность которой составляет 392 МВт. И ее мощность, конечно, значительно уступает мощности (1000 МВт) самой крупной в мире солнечной электростанции - станции CSP в Дубаи, ОАЭ.



И в заключении следует отметить, что в деле строительства станции Ashalim Power Station задействованы такие известные компании, как BrightSource Energy, General Electric (GE) и NOY Infrastructure & Energy Investment Fund.



Источник: DailyTechInfo.

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