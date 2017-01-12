Белый дом множит планы развития

Правительство вчера подвело итоги исполнения антикризисного плана 2016 года — из 122 мероприятий выполнено 101, работа по оставшимся пунктам завершается. Далее Белый дом намерен сконцентрировать усилия на восстановлении экономического роста и его ускорении до темпов выше среднемировых. Министр экономического развития Максим Орешкин обещает подготовить "промежуточную и работоспособную" версию плана действий правительства на 2017-2025 годы уже к марту.



На совещании в Горках вчера правительство подвело итоги исполнения антикризисного плана 2016 года. Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, большинство пунктов документа выполнено. Как следует из материалов к совещанию, с которыми удалось ознакомиться "Ъ", из 122 мероприятий в полном объеме выполнено 101. По оставшемуся 21 пункту исполнение в основном завершается — речь, в частности, идет о создании Российского фонда развития информационных технологий, определении порядка предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, разработке системы налогообложения добычи нефти на основе финансового результата.



Программы поддержки отраслей (автопрома, легкой промышленности, транспортного и сельхозмашиностроения) были профинансированы из федерального бюджета на общую сумму 163,5 млрд руб.— из них 75,5 млрд руб. из антикризисного фонда. Регионам для рефинансирования бюджетных кредитов и частичного замещения рыночных долгов из бюджета выдано 355 млрд руб. Из резерва президента РФ было выделено еще 175 млрд руб.: 25 млрд руб.— на помощь регионам в создании новых мест в школах и 150 млрд руб.— на поддержку Внешэкономбанка.



Напомним, что для 2017 года Белый дом антикризисного плана не пишет. Сейчас министры работают параллельно по двум направлениям — над планом мероприятий по повышению темпов роста экономики в 2017 году и комплексной программой действий правительства до 2025 года (ее основная задача — достижение не позднее 2020 года темпов роста экономики выше среднемировых). Первый из этих проектов, как ранее сообщал "Ъ", Минэкономики внесло в Белый дом в середине минувшего декабря. Этот документ предусматривает средства, зарезервированные в бюджете на бюджетные кредиты (200 млрд руб.) и на расходы на мероприятия "проектного офиса" (179 млрд руб.). По итогам первого квартала будут определены источники финансирования приоритетных проектов, мероприятий по борьбе с безработицей и по обеспечению сбалансированности регионального развития. Объемы средств для отраслей (почти 100 млрд руб.) будут уточнены в мае, когда Минэкономики выработает новые подходы к поддержке секторов экономики, испытывающих серьезный структурный спад.



Проект долгосрочного плана на 2017-2025 годы также уже подготовлен — как сообщил вчера глава Минэкономики Максим Орешкин, у них есть "определенная версия". Теперь ведомство готовится к обсуждению проекта с другими министерствами и предпринимательским сообществом. По данным "Ъ", бизнес-объединения предлагают перенести срок подготовки предложений с 12 января на 1 февраля — это предложение у властей принципиальных возражений не вызывает. По словам господина Орешкина, "работоспособную версию" комплексного плана можно ожидать примерно в марте — итоговый документ, согласно поручению президента, должен быть утвержден в мае.



Кроме подведения итогов выполнения антикризисного плана вчера на совещании были представлены и предварительные результаты исполнения бюджета 2016 года. По данным "Ъ", дефицит бюджета-2016 оценен Минфином в 3,6% ВВП вместо ожидавшихся ранее 3,9%. Доходы по состоянию на 30 декабря прошлого года составили 13,45 трлн руб. (по плану — 13,37 трлн руб.), расходы — 16,4 трлн руб. (16,64 трлн руб.).

Источник: Коммерсант.