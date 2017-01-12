Более 40 тысяч потребителей-должников отключили в 2016 году дагестанские энергетики

Энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» подводят итоги работы за минувший год по улучшению платежной дисциплины потребителей электроэнергии.



В 2016 году в АО «Дагестанская сетевая компания» от «Дагестанской энергосбытовой компании» поступило более 98,7 тыс. заявок на введение режима ограничения потребления электроэнергии. Из них 20,52 тыс. и 78,26 тыс. соответственно на абонентов юридического и физического секторов. В общей сложности поставщику услуг они не оплатили свыше 1,5 млрд руб. Имеющую задолженность такие абоненты не погашали от двух и более месяцев. В этом случае самая эффективная мера заставить таких недобросовестных абонентов одуматься – отключение от энергоснабжения. В ходе ежедневных рейдовых мероприятий за год были обесточены свыше 40,8 тыс. потребителей-должников.



Среди «любителей» накопить долги были и такие, кто после получения уведомления о предстоящем отключении оплатили счета. Их оказалось большинство – порядка 55 тыс. (15 тыс. – среди абонентов юридического сектора и 40 тыс. абонентов – физического сектора). Они погасили неплатежи в полмиллиарда рублей. Так, в лидерах по числу отозванных заявок (это когда неплательщики полностью погасили имеющуюся задолженность) среди юридических лиц – Махачкалинские городские электрические сети (около двух тысяч), Дербентские городские электрические сети (ГорЭС) – около 1,4 тыс., Хасавюртовские ГорЭС (более тысячи) и Кизлярские ГорЭС (около тысячи). В первую тройку по числу отозванных заявок среди абонентов физического сектора попали Гергебильские, Дербентские и Северные электрические сети (ЭС).



Энергетикам «Дагестанской сетевой компании» удалось выправить ситуацию с неплатежами не только за счет усиленной работы по отключению злостных неплательщиков, но и благодаря обширной разъяснительной и информационной работе. Регулярно в Махачкале (в одном из проблемных территориальных подразделений сетевой компании) проводятся различные акции (например, одна из наиболее эффективных - «В рейд с четвертой властью!») и рейдовые мероприятия с участием участковых полицейских. Абонентам разъясняют необходимость своевременных платежей за электроэнергию.



По мнению управляющего директора АО «Дагестанская сетевая компания» Муртазали Гитинасулова, в наступившем году энергетикам для стабилизации ситуации в энергосистеме будет необходимо работать с удвоенной силой. По-прежнему приоритетными направлениями в работе сетевиков остаются улучшение платежной дисциплины и пресечение фактов энерговоровства. Ведь каждый похищенный или неоплаченный киловатт – это изношенные сети, отсутствие бесперебойного энергоснабжения и низкое напряжение.