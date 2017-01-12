Более 7 тысяч "умных" счётчиков установлено в Краснодарском энергорайоне

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
12 января 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В 2016 году специалисты ПАО Кубаньэнерго (группа компаний Россети) установили более семи тысяч «умных» приборов учёта у потребителей Динского, Северского районов Краснодарского края, а также Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея. Работы выполнены в рамках энергосервисных контрактов, без взимания платы с потребителей.
В первую очередь «умные» приборы учёта установлены в тех населённых пунктах, где зафиксированы наибольшие коммерческие потери (в том числе хищение) электроэнергии. Потребители «группы риска» определены в результате анализа объема потребления электроэнергии. К таким потребителям относятся садоводческие товарищества, жилые комплексы многоквартирных домов, энергоёмкие предприятия, у которых затратная часть на электроэнергию является основной и др.
Анализ потребления электроэнергии после установки приборов учета нового поколения подтверждает увеличение реализации электроэнергии на 30-50%.
Приборы нового поколения устанавливаются на опорах ЛЭП и подключаются к домовладениям частных лиц и офисам юридических лиц. Они снабжены дистанционными индикаторами, автоматически передающими информацию в энергокомпанию, имеют встроенный тарификатор и ведут учет по времени суток, что значительно экономит затраты потребителя. Это его избавляет от визитов инспекторов и контролеров, счет на оплату приходит по почте. Еще один из важных аспектов автоматизации учета электроэнергии: при монтаже новых счетчиков энергетики также бесплатно меняют провод от опоры до домовладения на самонесущий изолированный (СИП), который устойчив к ветровым нагрузкам, налипанию снега, образованию льда и более безопасен.
Как отметил директор филиала Краснодарские электрические сети Владимир Михайлов, сегодня особенно остро стоит проблема неучтённого потребления электроэнергии, самовольного подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям минуя приборы учёта, вмешательство в работу приборов учета, нарушение пломб поверителя. «Умные» счетчики позволяют не только осуществлять надежный, точный учет и контроль фактически потребленной электроэнергии, но и защищают электрическую сеть от несанкционированной перегрузки.