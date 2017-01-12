Энергетики будут защищать редких птиц

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12 января 2017, 11:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУЗБАССЭНЕРГО-РЭС, ПТИЦЕЗАЩИТА
Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» оснастят линии электропередачи (ЛЭП) в 7 районах Кузбасса птицезащитными устройствами, способными уберечь редких птиц от электротравм.
В течение 5 лет действия программы энергетики установят на ЛЭП 6-10 киловольт свыше 1100 специальных приспособлений в Яшкинском, Яйском, Ижморском, Тяжинском, Чебулинском, Беловском и Прокопьевском районах области – там, где проходят зоны миграции птиц. На их приобретение будет направлено треть миллиона рублей.
Программа по защите пернатых – это лишь одно из направлений экологической политики предприятия. Всего в 2017 году, объявленном в России годом экологии, на реализацию мероприятий по защите окружающей среды филиал «Кузбассэнерго – РЭС» направит более 1,6 млн рублей.
Среди основных мероприятий программы - замеры на соответствие энергооборудования экологическим нормам, в том числе – нормам предельно допустимых выбросов. Большое внимание электросетевики уделяют снижению рисков загрязнения при утилизации отходов (к примеру, трансформаторного масла), а также превентивным мероприятиям, помогающим избежать рисков вредных выбросов в атмосферный воздух.
Реализуя экологическую политику на своем предприятии, энергетики не только заботятся об экологии региона, но и снижают риск возникновения технологических нарушений, повышая качество предоставления услуги по передаче электроэнергии свои потребителям.