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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики будут защищать редких птиц

Энергетики будут защищать редких птиц

12 января 2017, 11:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУЗБАССЭНЕРГО-РЭС, ПТИЦЕЗАЩИТА

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Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» оснастят линии электропередачи (ЛЭП) в 7 районах Кузбасса птицезащитными устройствами, способными уберечь редких птиц от электротравм.

В течение 5 лет действия программы энергетики установят на ЛЭП 6-10 киловольт свыше 1100 специальных приспособлений в Яшкинском, Яйском, Ижморском, Тяжинском, Чебулинском, Беловском и Прокопьевском районах области – там, где проходят зоны миграции птиц. На их приобретение будет направлено треть миллиона рублей.

Программа по защите пернатых – это лишь одно из направлений экологической политики предприятия. Всего в 2017 году, объявленном в России годом экологии, на реализацию мероприятий по защите окружающей среды филиал «Кузбассэнерго – РЭС» направит более 1,6 млн рублей.

Среди основных мероприятий программы - замеры на соответствие энергооборудования экологическим нормам, в том числе – нормам предельно допустимых выбросов. Большое внимание электросетевики уделяют снижению рисков загрязнения при утилизации отходов (к примеру, трансформаторного масла),  а также  превентивным мероприятиям, помогающим избежать рисков вредных выбросов в атмосферный воздух.

Реализуя экологическую политику на своем предприятии, энергетики не только заботятся об экологии региона, но и снижают риск возникновения технологических нарушений, повышая качество предоставления услуги по передаче электроэнергии свои потребителям.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС"
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