ФСК ЕЭС планирует подключить почти 10 ГВт генерации и потребителей по итогам 2016 года

ПУЭ 6-е и 7-е издания
12 января 2017, 15:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
Федеральная сетевая компания (входит в группу «Россети») подводит предварительные итоги технологических подключений объектов генерации электрической энергии и энергоустановок потребителей за 2016 год. По прогнозу общая максимальная мощность подключенных объектов составит 9,95 ГВт. Это превышает итоговое значение показателей предыдущего года.
Большая часть подключений приходится на генерацию – порядка 5,5 ГВт, еще 1,7 ГВт мощности прогнозируется по договорам на технологическое присоединение объектов распределительного комплекса (МРСК).
Для электроснабжения Антипинского нефтеперерабатывающего завода ФСК ЕЭС построила в Западной Сибири подстанцию 220 кВ «Губернская». По договору на технологическое присоединение потребитель получил 60 МВт мощности. Обеспечена электроэнергией компрессорная нефтеперекачивающая станция «Газпромнефти» на Ямале. Построена подстанция 500 кВ «Святогор» для разработки Чупальского и Соровского месторождений нефти и газа в Ханты-Мансийском автономном округе.
Крупнейшими проектами ФСК ЕЭС по подключению к магистральным сетям объектов генерации стали строительство инфраструктуры для выдачи мощности двух гидроагрегатов Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаево-Черкесской Республике, Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославской области и Челябинской ГРЭС. Построены объекты, обеспечивающие выдачу дополнительной мощности Няганской ГРЭС, Сургутской ГРЭС-2 и Камской ГЭС.
Ведутся работы по возведению и модернизации энергообъектов для выдачи мощности атомных электростанций – Ростовской АЭС и вторых Нововоронежской и Ленинградской АЭС. В 2017 году продолжится реализация проектов по обеспечению электроэнергией территорий опережающего развития (ТОР) в Хабаровском и Приморском краях, инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, новых и действующих объектов трубопроводов «Восточная Сибирь – Тихий океан» и «Сила Сибири», а также Эльгинского угольного месторождения.
На 2017 год запланировано завершить строительство линий электропередачи и подстанций по совместным с компаниями «Полюс Золото» и «Норильский Никель» SPV-проектам. Новые энергообъекты обеспечат передачу более 260 МВт мощности для работы Быстринского ГОКа и электроснабжения золотодобывающих и перерабатывающих предприятий Красноярского края.