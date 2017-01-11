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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети" завершил первый этап реконструкции подстанции 110/6 кВ "Раховская"

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» завершил первый этап реконструкции подстанции (ПС) 110/6 кВ «Раховская» закрытого типа в городе Саратове. От этой ПС получают электроэнергию МУПП «Саратовгорэлектротранспорт», Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов и другие организации.

В 2016-м году на подстанции «Раховская» установлен новый силовой трансформатор мощностью 40 мВт. В 2017-м году запланирована замена имеющегося силового трансформатора Т-2 на новый мощностью также 40 мВт.  В 2018-м году энергетикам предстоит смонтировать комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 110 кВ, панели релейной защиты автоматики (РЗА) ШЭРА СЦ и ШЭРА ТТ, новые ячейки закрытого распределительного устройства  напряжением 6 кВ и другое оборудование.

На период проведения реконструкции для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей развертывалась мобильная подстанция. В настоящее время она отключена и ПС «Раховская» работает по нормальной схеме электроснабжения.

Реконструкция энергетического объекта решает комплекс задач: повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат на эксплуатацию оборудования. После выполнения всех намеченных мероприятий будет увеличена присоединяемая мощность, создана возможность для  технологического присоединения новых потребителей и роста полезного отпуска электроэнергии.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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