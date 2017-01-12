Государство вспомнило о тяжмаше

Российское тяжелое машиностроение может полностью исчезнуть, а страна рискует столкнуться с абсолютной зависимостью от импорта, констатирует Минпромторг в проекте стратегии развития отрасли до 2020 года. Чтобы побороть этот тренд, министерство предлагает поддержать предприятия льготными кредитами, а также ограничить импорт, чтобы побудить иностранных производителей к локализации оборудования. По мнению экспертов, оценки и цели министерства выглядят взвешенными, но основной вопрос в том, на какие бюджетные средства сможет на деле рассчитывать вновь актуальная с точки зрения импортозамещения отрасль.



Минпромторг опубликовал проект стратегии развития тяжелого машиностроения до 2020 года и на перспективу до 2030 года. Министерство признает, что развитие отрасли идет "по инерционному сценарию в его наиболее пессимистическом варианте" и есть риски полного исчезновения российского тяжелого машиностроения и тотальной зависимости от поставок зарубежного оборудования. Сегодня вклад отрасли (в нее входит выпуск горнодобывающего, металлургического и подъемного оборудования) в ВВП страны составляет менее 1%, загрузка предприятий в среднем — не более 30%. По оценкам Минпромторга, в 2016 году рост выпуска российского тяжелого оборудования составит 16%, до 168,6 млрд руб., в целом внутренний рынок также вырос — на 2,5%, до 262,8 млрд руб. Доля импорта составила около 40%, доля экспорта в общем объеме выпуска упала на 2,1 п. п., до 7,1%.



В документе подчеркивается, что с текущей загрузкой мощностей невозможно получить достаточно финансов для развития, плохое состояние основных фондов сдерживает появление новой продукции и не позволяет повысить эффективность. Инвестирование только в поддержание, а не развитие законсервировало технологии на уровне 1960-1980-х годов, признает Минпромторг. Подобная ситуация складывается и в станкостроении — о его существовании правительство вспомнило только после введения международных санкций. Сейчас тяжмаш составляет около 50% всего импорта в РФ.



Ключевая цель стратегии — к 2030 году российские производители должны занять не менее 70% внутреннего рынка. Доля импорта должна сократиться до 35% к 2020 году, а доля экспорта в выпуске — вырасти с 7% до 12%. Чтобы этого добиться, Минпромторг предлагает в целом классические меры. Главную проблему — недостаток бюджетного финансирования — предлагается решать за счет субсидируемого банковского кредитования. Кроме того, стратегия предусматривает введение ограничений на закупку российскими заказчиками иностранной продукции. Предлагается ввести систему "квот допуска" для иностранного оборудования, аналогов которого нет в РФ, при этом будет учитываться процент локализации этого оборудования. Исходя из этого показателя может быть снижена и налоговая нагрузка, государство может взять на себя страхование возможных убытков заказчиков на время доводки нового оборудования.



Проблему дефицита технологий Минпромторг предлагает решать, в частности, с помощью покупки и адаптации иностранных технологий. Отдельный упор Минппромторг делает на развитие экспорта. Помимо связанного льготного кредитования экспортных поставок и различных субсидий предлагаются и нетривиальные ходы вроде создания российского EPC-контрактора по аналогии с "Атомстройэкспортом", который мог бы использовать российское оборудование в стройках за рубежом.



Впрочем, ответ на ключевой вопрос — сколько бюджетных средств будет выделено на реализацию стратегии — пока неизвестен. После одобрения стратегии Минпромторг должен будет в течение полугода представить в правительство план мероприятий, в котором, видимо, будет указано финансирование. Консультант SBS Consulting Дмитрий Бабанский отмечает, что стратегия — "верхнеуровневый документ", который носит больше концептуальный характер. Предложенные меры в принципе позволяют решить весь комплекс проблем, но необходимо, чтобы они получили "достойное бюджетное обоснование". Эксперт ожидает, что акцент мер поддержки будет смещаться с отраслевых на универсальные: субсидирование процентов по кредитам, затраты на НИОКР, производство и сбыт пилотных партий. Цели стратегии господин Бабанский считает "взвешенными", так как заложены относительно скромные темпы роста рынка и умеренно оптимистичные в части выпуска (удвоение за 15 лет — до 307 млрд руб. к 2030 году). По его мнению, можно смелее вводить антидемпинговые и защитные пошлины (ВТО это позволяет), так как импорт по некоторым направлениям носит откровенно демпинговый характер.



Источник: Коммерсант.

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