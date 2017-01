Ирландский государственный Совет по планированию согласовал проект соединения с Северной Ирландией

Системный оператор Северной Ирландии SONI (System Operator for Northern Ireland) получил уведомление о согласовании ирландским государственным Советом по планированию (An Bord Pleanála) проекта трансграничного соединения «Север – Юг» между Ирландией и Северной Ирландией (North – South Interconnector).



Разрешение An Bord Pleanála является ключевым для начала реализации проекта на территории Ирландии, в Северной Ирландии вопрос строительства соединения будет решаться по итогам проведения официальной общественной оценки (Public Inquiry) проекта, которая должна быть начата в феврале 2017 г.



Проект «Север – Юг» входит в список «проектов общего интереса» (PCIs) ЕС и предусматривает строительство ВЛ 400 кВ переменного тока между графством Мит (Meath) в Ирландии и графством Тирон (Tyrone) в Северной Ирландии.