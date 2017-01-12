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Отраслевые новости: В мире

Ирландский государственный Совет по планированию согласовал проект соединения с Северной Ирландией

Ирландский государственный Совет по планированию согласовал проект соединения с Северной Ирландией

12 января 2017, 13:27
Рубрика: В мире
Метки: ЛЭП

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Системный оператор Северной Ирландии SONI (System Operator for Northern Ireland) получил уведомление о согласовании ирландским государственным Советом по планированию (An Bord Pleanála) проекта трансграничного соединения «Север – Юг» между Ирландией и Северной Ирландией (North – South Interconnector).

Разрешение An Bord Pleanála является ключевым для начала реализации проекта на территории Ирландии, в Северной Ирландии вопрос строительства соединения будет решаться по итогам проведения официальной общественной оценки (Public Inquiry) проекта, которая должна быть начата в феврале 2017 г.

Проект «Север – Юг» входит в список «проектов общего интереса» (PCIs) ЕС и предусматривает строительство ВЛ 400 кВ переменного тока между графством Мит (Meath) в Ирландии и графством Тирон (Tyrone) в Северной Ирландии.

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