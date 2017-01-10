Кленовый квартал "засветился" в очередной раз

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12 января 2017, 16:58
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Более 260 тысяч рублей задолжал владелец ряда строящихся объектов хабаровскому филиалу АО «ДРСК» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») за бездоговорное пользование электроэнергией. Этот факт правонарушения на счету данного потребителя далеко не первый.
Андрей Кужейкин, являясь застройщиком коттеджного поселка «Кленовый квартал», расположенного в селе Матвеевка вблизи краевого центра, в очередной раз попал в поле зрения специалистов Хабаровских электрических сетей как лицо, потребляющее электроэнергию без законных на то оснований. На этот раз подключенными к сетям ДРСК в обход договора объектами стали четыре строящихся многоквартирных дома, а также несколько хозяйственных построек и уличное освещение поселка.
- В результате проведенной работниками филиала контрольной проверки данных энергообъектов было выявлено незаконное потребление электроэнергии. Несмотря на подписанное гражданином Кужейкиным А.В. гарантийного письма о поэтапном погашении долга, потери электросетевой компании в течение длительного времени так и не были возмещены. На сегодняшний день в распоряжении ХЭС имеется два судебных решения, согласно которым недобросовестный потребитель должен оплатить 262 тысячи рублей, - комментирует Владимир НАКОНЕЧНЫЙ, начальник юридического отдела хабаровского филиала АО «ДРСК».
Ранее господин Кужейкин уже несколько раз выступал в качестве ответчика по вопросу взыскания неосновательного обогащения за бездоговорное потребление электрической энергии. Например, нарушитель закона через собственную фирму ООО «ТОМАРИ-ОРО» - застройщика коттеджного поселка «Кленовый квартал» – продавал третьим лицам квартиры шести 2-квартирных домов, не оформив договоры на подключение к сетям надлежащим образом. Тогда суд обязал ответчика возместить энергетикам более 400 тысяч рублей.
Напомним, что с января 2016 года размер административного штрафа за самовольное подключение к электросетям для физических лиц достиг 10-15 тысяч рублей, для юридических лиц – 100-200 тысяч рублей. Данные суммы взыскиваются с потребителей помимо их основного долга.