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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго приняло более 3,5 тысячи заявок на техприсоединение в западных районах края

Кубаньэнерго приняло более 3,5 тысячи заявок на техприсоединение в западных районах края

12 января 2017, 14:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В 2016 году Центры обслуживания потребителей в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах Краснодарского края приняли 3522 заявки на технологическое присоединение. Около 80% из них – новые потребители, пожелавшие подключить свои объекты к электрическим сетям ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети»).

В течение 2016 года специалисты Славянских электрических сетей заключили более 2,5 тысяч договора на технологическое присоединение. К электросетям филиала присоединили 2584 новых потребителя и увеличили потребляемую мощность для 795 потребителей бытового и промышленного сектора. Общая присоединенная мощность составила более 46 МВт.

Кроме того, специалисты центров обслуживания потребителей приняли и направили на рассмотрение в профильные службы свыше 2,7 тысяч обращений потребителей по различным вопросам, связанным с электроснабжением. Лично и по телефону предоставили более восьми тысяч консультаций.
– В последнее время в связи с активным развитием туристической индустрии, сельского хозяйства и других отраслей экономики в Славянском энергорайоне значительно возросло количество заявок на техприсоединение. Учитывая это, центры обслуживания потребителей постоянно повышают качество обслуживания потребителей, расширяют перечень предоставляемых услуг, – подчеркнул директор Славянского филиала Кубаньэнерго Евгений Рудь.

Напомним, центры и пункты обслуживания потребителей Кубаньэнерго предназначены для предоставления услуг по принципу «единого окна». Здесь граждане смогут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, оформлении и получении документов на технологическое присоединение, а также подать заявку. Здесь же потребители смогут оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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