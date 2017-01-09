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Отраслевые новости: Энергетика

ООО "Башкирэнерго" полностью оснастило приборами учета АСКУЭ новый микрорайон в Башкирии

ООО Башкирэнерго полностью оснастило приборами учета АСКУЭ новый микрорайон в Башкирии

12 января 2017, 14:56
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

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В новом жилом микрорайоне «Спутник» в Уфимском районе Башкирии завершено подключение 1065 электросчетчиков к АСКУЭ (автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии). Подрядной организацией выполнены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы, интеграция счетчиков в АСКУЭ ООО «Башкирэнерго» производилась персоналом отдела приборов учета электроэнергии Уфимских городских электрических сетей.

Застройщик микрорайона «Спутник» согласно «Правил организации учета электрической энергии на розничных рынках», утвержденных в Постановлении Правительства РФ №442, установил при строительстве жилых домов приборы учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности электрических сетей между ООО «Башкирэнерго» и потребителями - в шкафах учета на фасадах зданий. Это позволило электросетевикам быстро установить дополнительное оборудование для дистанционного снятия данных с электросчетчиков и подключить их к АСКУЭ. Потребители в свою очередь получили возможность контролировать электропотребление на сайте ООО «Башкирэнерго» в Web-кабинете ПТК «Энергосфера», в котором собирается информация. При таком способе установки электросчетчиков для жителей многоквартирных домов проблем с высоким расходом электроэнергии на общедомовые нужды практически не возникает. Каждый из жителей дома легко может проверить сведения по электропотреблению своих квартир. К тому же установленные приборы учета могут легко перепрограммироваться при изменении тарифного расписания.  

Компания: ООО "Башкирэнерго"
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