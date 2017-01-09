ПАО "МРСК Юга" – гарантирующий поставщик электроэнергии в Элисте

Как сообщалось ранее, в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.12.2016 года № 1400 с 1 января гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории города Элисты, за исключением зоны деятельности АО «Калмэнергосбыт», является ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»).

«Все вопросы, связанные с энергоснабжением (поставки электроэнергии, качество электроснабжения, оплата и учет электроэнергии), с 1 января 2017 года жителям города Элисты и пригородов, за исключением зоны деятельности АО «Калмэнергосбыт», необходимо решать с калмыцким филиалом ПАО «МРСК Юга» - отметил директор калмыцкого филиала ПАО «МРСК Юга» Тимур Алаев.

Показания приборов учета электрической энергии потребители могут передавать удобными для них способами, подтверждающими получение:

через контролера Элистинского РЭС калмыцкого филиала МРСК Юга;

в Центре обслуживания потребителей по адресу: г. Элиста, ул. Клыкова, 90 «А»;

по телефонам 5-10-21, 8 929 730 0960, 8 929 730 0774 (для физических лиц), 5-10-09, 8 929 730 0998 и 8 929 730 0994 (для юридических лиц);

Оплата за потребленную с 1 января 2017 года электроэнергию будет приниматься во всех отделениях Сбербанка России, в том числе через терминалы самообслуживания, ФГУП «Почта России», а также в Центре обслуживания потребителей на ул. Клыкова, 90 «А».

Отметим, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо заключить с калмыцким филиалом ПАО «МРСК Юга» договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии. Сделать это можно в Договорном отделе компании (ул. Клыкова, 90 «А», 1 этаж).

Телефоны для консультаций – 6-87-42, 8 929 730 0391.