Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2016 году увеличилось на 1,8 % по сравнению с 2015 годом

По оперативным данным АО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2016 году составило 1026,7 млрд кВт•ч, что на 1,8 % больше объема потребления в 2015 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2016 году составило 1054,4 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше, чем в 2015 году.

Без учета влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и России в целом увеличилось на 1,5 % и 1,4 % соответственно.

Выработка электроэнергии в России в 2016 году составила 1071,7 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в 2015 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1048,3 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в 2015 году. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии по ЕЭС России и по России в целом увеличилась на 1,8 %.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии, а также в Крымской энергосистеме). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2016 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 614,3 млрд кВт•ч, что соответствует производству электроэнергии на тепловых электростанциях в 2015 году. Выработка ГЭС за 2016 год составила 178,3 млрд кВт•ч (на 11,3 % больше, чем в 2015 году). АЭС в 2016 году выработано 196,1 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2015 году. Электростанции промышленных предприятий за 2016 год выработали 59,5 млрд кВт•ч (что на 3,3 % больше, чем в 2015 году).

Увеличение потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2016 году обусловлено температурным фактором: в январе и декабре 2016 года в энергосистеме наблюдалось значительное снижение температуры наружного воздуха относительно аналогичных показателей 2015 года на 4,6 ºС и 5,7 ºС соответственно, в летний период при прямой зависимости уровня потребления от температуры в июле и августе температура наружного воздуха превышала аналогичные значения 2015 года на 2,3 ºС и 3,0 ºС соответственно.

Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в 2016 году зафиксирован 20 декабря 2016 и составил 151052 МВт, что на 5,1 % больше максимума 2015 года.

Данные за 2016 год

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно

2015 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно 2015 года, % Восток (с учетом изолированных систем) 48,9 2,6 45,2 2,4 Сибирь (с учетом изолированных систем) 215,4 2,2 215,6 1,2 Урал 258,3 0,2 259,3 0,4 Средняя Волга 106,3 0,8 106,3 1,9 Центр 236,6 -0,2 237,2 2,4 Северо-Запад 107,3 6,0 92,9 2,9 Юг (с учетом изолированных систем) 99,0 9,8 97,9 3,4

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в декабре 2016 года составило 101,8 млрд кВт•ч, что на 5,6 % больше объема потребления за декабрь 2015 года. Потребление электроэнергии в декабре 2016 года в целом по России составило 104,7 млрд кВт•ч, что на 5,5 % больше, чем в декабре 2015 года.

В декабре 2016 года электростанции ЕЭС России выработали 103,6 млрд кВт•ч, что на 6,0 % больше чем в декабре 2015 года. Выработка электроэнергии в России в целом в декабре 2016 года составила 106,0 млрд кВт•ч, что на 5,7 % больше выработки в декабре прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в декабре 2016 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 65,2 млрд кВт•ч, что на 6,7 % больше, чем в декабре 2015 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 13,6 млрд кВт•ч (на 5,8 % больше уровня 2015 года), выработка АЭС – 19,2 млрд кВт•ч (на 5,2 % больше уровня 2015 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,5 млрд кВт•ч (на 1,7 % больше уровня 2015 года).

Максимум потребления мощности по ЕЭС России в декабре 2016 года составил 151052 МВт, что больше максимума потребления мощности в декабре 2015 года на 5,1 %.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в декабре 2016 года относительно того же месяца 2015 года связано с температурным фактором: среднемесячная температура наружного воздуха в декабре 2016 года в целом по ЕЭС России составила -10,7 ⁰С, что ниже температуры декабря 2015 года на 5,7 °С.

Данные за декабрь 2016 года