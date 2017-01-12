Потребление электроэнергии в ЕЭС России в 2016 году увеличилось на 1,8 % по сравнению с 2015 годом

ПУЭ 6-е и 7-е издания
12 января 2017, 14:17
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
По оперативным данным АО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в 2016 году составило 1026,7 млрд кВт•ч, что на 1,8 % больше объема потребления в 2015 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2016 году составило 1054,4 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше, чем в 2015 году.
Без учета влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и России в целом увеличилось на 1,5 % и 1,4 % соответственно.
Выработка электроэнергии в России в 2016 году составила 1071,7 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в 2015 году. Электростанции ЕЭС России выработали 1048,3 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше, чем в 2015 году. Без учета влияния дополнительного дня високосного года выработка электроэнергии по ЕЭС России и по России в целом увеличилась на 1,8 %.
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии, а также в Крымской энергосистеме). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в 2016 году несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 614,3 млрд кВт•ч, что соответствует производству электроэнергии на тепловых электростанциях в 2015 году. Выработка ГЭС за 2016 год составила 178,3 млрд кВт•ч (на 11,3 % больше, чем в 2015 году). АЭС в 2016 году выработано 196,1 млрд кВт•ч, что на 0,6 % больше объема электроэнергии, выработанного в 2015 году. Электростанции промышленных предприятий за 2016 год выработали 59,5 млрд кВт•ч (что на 3,3 % больше, чем в 2015 году).
Увеличение потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2016 году обусловлено температурным фактором: в январе и декабре 2016 года в энергосистеме наблюдалось значительное снижение температуры наружного воздуха относительно аналогичных показателей 2015 года на 4,6 ºС и 5,7 ºС соответственно, в летний период при прямой зависимости уровня потребления от температуры в июле и августе температура наружного воздуха превышала аналогичные значения 2015 года на 2,3 ºС и 3,0 ºС соответственно.
Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в 2016 году зафиксирован 20 декабря 2016 и составил 151052 МВт, что на 5,1 % больше максимума 2015 года.
Данные за 2016 год
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно 2015 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
48,9
|
2,6
|
45,2
|
2,4
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
215,4
|
2,2
|
215,6
|
1,2
|
Урал
|
258,3
|
0,2
|
259,3
|
0,4
|
Средняя Волга
|
106,3
|
0,8
|
106,3
|
1,9
|
Центр
|
236,6
|
-0,2
|
237,2
|
2,4
|
Северо-Запад
|
107,3
|
6,0
|
92,9
|
2,9
|
Юг (с учетом изолированных систем)
|
99,0
|
9,8
|
97,9
|
3,4
Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в декабре 2016 года составило 101,8 млрд кВт•ч, что на 5,6 % больше объема потребления за декабрь 2015 года. Потребление электроэнергии в декабре 2016 года в целом по России составило 104,7 млрд кВт•ч, что на 5,5 % больше, чем в декабре 2015 года.
В декабре 2016 года электростанции ЕЭС России выработали 103,6 млрд кВт•ч, что на 6,0 % больше чем в декабре 2015 года. Выработка электроэнергии в России в целом в декабре 2016 года составила 106,0 млрд кВт•ч, что на 5,7 % больше выработки в декабре прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в декабре 2016 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 65,2 млрд кВт•ч, что на 6,7 % больше, чем в декабре 2015 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 13,6 млрд кВт•ч (на 5,8 % больше уровня 2015 года), выработка АЭС – 19,2 млрд кВт•ч (на 5,2 % больше уровня 2015 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,5 млрд кВт•ч (на 1,7 % больше уровня 2015 года).
Максимум потребления мощности по ЕЭС России в декабре 2016 года составил 151052 МВт, что больше максимума потребления мощности в декабре 2015 года на 5,1 %.
Увеличение потребления электроэнергии и мощности в декабре 2016 года относительно того же месяца 2015 года связано с температурным фактором: среднемесячная температура наружного воздуха в декабре 2016 года в целом по ЕЭС России составила -10,7 ⁰С, что ниже температуры декабря 2015 года на 5,7 °С.
Данные за декабрь 2016 года
|
ОЭС/ Энергозона
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно декабря 2015 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно декабря 2015 года, %
|
Восток (с учетом изолированных систем)
|
5,1
|
0,7
|
4,9
|
2,5
|
Сибирь (с учетом изолированных систем)
|
20,7
|
-0,4
|
20,8
|
1,1
|
Урал
|
25,3
|
6,7
|
25,3
|
5,0
|
Средняя Волга
|
10,6
|
3,7
|
10,7
|
7,8
|
Центр
|
23,9
|
9,2
|
23,6
|
6,7
|
Северо-Запад
|
10,9
|
12,6
|
9,2
|
5,4
|
Юг (с учетом изолированных систем)
|
9,5
|
6,2
|
10,2
|
13,1