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Отраслевые новости: Россия

Предварительной причиной ЧП в Богородицке МЧС считает короткое замыкание

Предварительной причиной ЧП в Богородицке МЧС считает короткое замыкание

12 января 2017, 12:18
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Тульские спасатели назвали предположительную причину резонансного ЧП в Богородицке. ИА «Тульская пресса» писало, что накануне вечером в жилой 5-этажке на улице Ленина произошел пожар. Озвучивалась информация, что его мог инициировать взрыв отопительного котла. В МЧС это опровергают.

Редакция получила ответ пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области. В нем, в частности, сообщается: «По информации отделения надзорной деятельности по Богородицкому району Тульской области предварительная причина пожара, произошедшего вечером 10 января в городе Богородицке (ул.Ленина, д.11) — короткое замыкание в электрической проводке.

На месте происшествия помимо сотрудников Главного управления МЧС России по Тульской области также работали представители газовой службы района, которые во избежание негативных последствий во время тушения пожара, временно отключали от газоснабжения пострадавшую квартиру.

Окончательная причина возгорания будет установлена после исследования образцов материалов, изъятых с места пожара, в тульской испытательной пожарной лаборатории».

Напомним, о том, что взрыва на улице Ленина не было ИА «Тульская пресса» заявил и глава администрации МО Богородицкий район Ираклий Маградзе.

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