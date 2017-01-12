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Отраслевые новости: Россия

Россия заинтересована в расширении сотрудничества с иностранными инвесторами, готовыми развивать проекты на ее территории

Россия заинтересована в расширении сотрудничества с иностранными инвесторами, готовыми развивать проекты на ее территории

12 января 2017, 16:04
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в первом в этом году заседании Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В своём вступительном слове Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил, что работа участников комиссии направлена на решение задач по выводу экономики на устойчивую траекторию роста. И один из вызовов – добиться восстановления инвестиционной активности, в том числе со стороны зарубежных инвесторов.

«Мы по-прежнему заинтересованы в расширении сотрудничества с теми, кто готов создавать и развивать проекты в нашей стране. Ценим, что встречный интерес сохраняется, в чём-то он даже укрепился. Это видно и по работе нашего консультативного совета. 17 октября мы провели 30-е заседание совета. Увеличилось не только число участников, но и общий объём капитальных вложений в нашу экономику», - подчеркнул Премьер.

Он отметил, что хотя общая сумма иностранных вложений пока далека от показателей 2014 года, тем не менее, есть неплохие результаты.

По словам Дмитрия Медведева, период адаптации к внешним шокам пройден, проведена антикризисная работа, поддержаны потенциальные точки роста, а также запущены различные механизмы поддержки инвестпроектов.

Компания: Минпромторг РФ
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