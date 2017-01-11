"Ростелеком" расширяет сети связи в ЕАО

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12 января 2017, 12:33
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» завершил работы по прокладке волоконно-оптических линий связи в Биробиджане и Биробиджанском районе. Жители еще 32 многоэтажных домов получили доступ к высокоскоростному интернету и другим современным телекоммуникационным услугам.
После завершения строительства у более чем 1000 домохозяйств ЕАО появилась возможность получать услуги связи по технологии MetroEthernet («Оптика в дом»). «Оптика» позволяет обеспечить клиентов «Ростелекома» стабильным интернетом на скорости до 90 Мбит/с. Также преимуществом «оптических» сетей является допустимость подключения неограниченного количества телевизоров в одной квартире к услуге «Интерактивное телевидение» без потери качества.
Ольга Тихонова, начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Биробиджан Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Работы по модернизации сетей связи в области ведутся постоянно. Строительство и тестирование новых линий на этом участке уже завершено. Мы приглашаем жителей к подключению услуг связи по «оптическим» линиям. Тем более, что мы приготовили для клиентов специальные пакетные предложения. При подключении одновременно «Домашнего Интернета» и «Интерактивного ТВ» можно сэкономить на связи до 31% в месяц».
Работы по подключению новых и переключению существующих клиентов на новые сети производятся бесплатно.