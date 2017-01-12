Ростовские энергетики поблагодарили ставропольских коллег за помощь в ликвидации последствий стихии

В адрес директора филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») Игоря Демчака поступило благодарственное письмо за подписью заместителя генерального директора – директора филиала МРСК Юга - «Ростовэнерго» Сергея Чекмарева.



От имени ростовских энергетиков он выразил признательность персоналу ставропольской энергокомпании за помощь в ликвидации последствий природной стихии, обрушившейся на Ростовскую область 8-9 декабря.



«Все участники восстановительных работ, - говорится в письме, - внесли неоценимую помощь, круглосуточно работая плечо к плечу в сложнейших погодных условиях до полной ликвидации всех нарушений и возвращения света и тепла в дома десятков тысяч жителей Ростовской области».



Напомним, обрушившийся в те дни сильный ветер порывами до 32 м/с, что по шкале Бофорта составляет 11 баллов из 12, спутывал и обрывал провода, мокрый снег и дождь налипали на ЛЭП. Все это стало причиной нарушения нормального режима работы энергокомплекса южных регионов: без электричества остались около 180 тысяч человек в 265 населенных пунктах.



В числе специалистов, устранявших последствия стихии, были и ставропольские энергетики. Объединенная бригада в составе 40 человек из всех производственных отделений филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» была командирована в Ростовскую область с 9 по 13 декабря. По словам мастера бригады централизованного ремонта Евгения Маркина, назначенного старшим в бригаде, ставропольские энергетики были направлены в город Азов в Южные электрические сети «Ростовэнерго». Все 10 ставропольских бригад, в состав которых входили водители бригадных машин, вышек-автоподъемников, электромонтёры и мастера, на закреплённых участках проводили обрезку деревьев, перетяжку провода, замену поврежденных изоляторов. В первые дни работать приходилось круглосуточно, невзирая на усталость и сложные погодные условия, чтобы быстрее вернуть свет и тепло в дома жителей Азова.



Как отметил в своём письме директор «Ростовэнерго» Сергей Чекмарев, «…сплоченность, стойкость и мужество всех сотрудников предприятий позволили в предельно короткие сроки восстановить нормальную схему работы энергосистемы региона».



Это не первый случай, когда ставропольские энергетики направлялись на помощь коллегам из других регионов. Стихийные бедствия в Крыму, в Краснодарском крае, Подмосковье уже объединяли специалистов энергоотрасли. В очередной раз энергетики продемонстрировали не только высокий профессионализм, но и взаимовыручку.