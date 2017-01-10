РусГидро разместило 0,08% от общего объема допэмиссии акций по итогам осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг

Кабельная арматура на RusCable.Ru
Каталоги поставщиков, техническая документация. Будь в курсе!
12 января 2017, 13:12
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
РусГидро сообщает об итогах осуществления акционерами РусГидро преимущественного права приобретения дополнительных акций компании в рамках дополнительного выпуска за государственным регистрационным номером 1-01-55038-Е-042D от 07.12.2016.
В ходе реализации преимущественного права РусГидро разместило среди акционеров 33 348 661 дополнительную акцию по цене 1 рубль, что составляет 0,08% от общего объема дополнительного выпуска ценных бумаг (40 429 000 000 акций).
Преимущественное право приобретения ценных бумаг действовало в период с 13 по 28 декабря 2016 года для лиц, являющихся акционерами РусГидро по состоянию на 2 декабря 2016 года. В течение этого срока акционеры РусГидро могли подать заявления о приобретении дополнительных акций пропорционально своей доле в уставном капитале компании и оплатить дополнительные акции денежными средствами.
Таким образом, общая стоимость внесенного в уставный капитал ПАО «РусГидро» имущества и денежных средств составила 33 348 661 рублей.
Дата начала второго этапа размещения дополнительной эмиссии акции – в рамках открытой подписки – будет определена отдельным решением компании.