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Отраслевые новости: Энергетика

РусГидро разместило 0,08% от общего объема допэмиссии акций по итогам осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг

РусГидро разместило 0,08% от общего объема допэмиссии акций по итогам осуществления акционерами преимущественного права приобретения ценных бумаг

12 января 2017, 13:12
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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РусГидро сообщает об итогах осуществления акционерами РусГидро преимущественного права приобретения дополнительных акций компании в рамках дополнительного выпуска за государственным регистрационным номером 1-01-55038-Е-042D от 07.12.2016.

В ходе реализации преимущественного права РусГидро разместило среди акционеров 33 348 661 дополнительную акцию по цене 1 рубль, что составляет 0,08% от общего объема дополнительного выпуска ценных бумаг (40 429 000 000 акций).

Преимущественное право приобретения ценных бумаг действовало в период с 13 по 28 декабря 2016 года для лиц, являющихся акционерами РусГидро по состоянию на 2 декабря 2016 года. В течение этого срока акционеры РусГидро могли подать заявления о приобретении дополнительных акций пропорционально своей доле в уставном капитале компании и оплатить дополнительные акции денежными средствами.

Таким образом, общая стоимость внесенного в уставный капитал ПАО «РусГидро» имущества и денежных средств составила 33 348 661 рублей.

Дата начала второго этапа размещения дополнительной эмиссии акции – в рамках открытой подписки – будет определена отдельным решением компании.

Компания: ПАО "РусГидро"
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