"Севкавказэнерго" вводит единый формат лицевых счетов

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12 января 2017, 13:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
Гарантирующий поставщик АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») вводит единый формат лицевых счетов абонентов Северной Осетии. Обновленные номера, которые также являются платежными кодами, состоят из 13 цифр. Уведомление об изменениях на сегодняшний день разослано практически всем потребителям электроэнергии республики. Нововведение коснется как бытовых потребителей, так и юридических лиц.
«Изменение формата лицевых счетов производится исключительно для удобства наших клиентов и будет происходить абсолютно безболезненно, - рассказывает начальник Владикавказского энергосбытового отделения АО «Севкавказэнерго» Сослан Бугулов. - Компания продолжает расширять спектр возможностей оплаты за потребленную электроэнергию. Благодаря унификации лицевых счетов абонент может оплатить услуги энергосбытовой организации из любой точки России, где есть интернет. Новая сквозная нумерация позволит максимально исключить вероятность возникающих в процессе оплаты ошибок и увеличит скорость обработки платежа. Каждый платеж, произведенный абонентом, вне зависимости от способа оплаты, дойдет до гарантирующего поставщика».
Старый формат лицевого счета будет поддерживаться в ряде платежных систем в течение длительного времени. В этот период прием оплаты будет осуществляться по двум лицевым счетам. Однако необходимо отметить, что при помощи 13-значного лицевого счета абонент имеет возможность произвести оплату посредством любого способа оплаты - как очного, так и с помощью сети интернет и платежных терминалов. Тогда как прежний платежный код не принимается современными системами оплаты, такими, как Сбербанк-онлайн и ряд других.