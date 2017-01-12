Системный оператор повышает надежность оперативно-диспетчерского управления Новосибирской и Алтайской энергосистем

ПУЭ 6-е и 7-е издания
12 января 2017, 17:45
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Новосибирской области» (Новосибирское РДУ) завершил реконструкцию диспетчерского зала для обеспечения надежного управления электроэнергетическим режимом энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.
Реконструкция и дооснащение диспетчерского зала Новосибирского РДУ связаны с оптимизацией структуры оперативно-диспетчерского управления в ЕЭС России, проводимой АО «Системный оператор Единой энергетической системы». В рамках оптимизации в июне 2017 года планируется укрупнение операционной зоны Новосибирского РДУ с включением в ее состав объектов электроэнергетики, работающих на территории Алтайского края и Республики Алтай, и передачей Новосибирскому РДУ функций оперативно-диспетчерского управления Алтайской энергосистемой.
Дооснащение диспетчерского зала позволит организовать эффективную работу диспетчеров в условиях расширения операционной зоны Новосибирского РДУ и увеличения объема технологической информации, поступающей в диспетчерский центр.
В рамках выполненных работ на диспетчерском пункте Новосибирского РДУ введена в эксплуатацию новая система коллективного отображения информации на основе 32 LCD панелей. Система обеспечивает точное и оперативное отображение информации о технологическом режиме работы объектов электроэнергетики операционной зоны Новосибирского РДУ и позволяет одновременно контролировать эксплуатационное состояние элементов энергосистемы и параметры электрического режима. Новый диспетчерский щит, заменивший мнемонический мозаичный щит, позволяет отображать схему операционной зоны Новосибирского РДУ в масштабе, оптимальном для восприятия диспетчерами, а его эргономические характеристики обеспечивают диспетчерскому персоналу комфортную работу с отображаемой информацией в любое время суток.
Наряду с этим новая система обеспечит возможность отображения информации о состоянии и технологическом режиме работы объектов электроэнергетики Алтайского края и Республики Алтай и контроля параметров электроэнергетического режима Алтайской энергосистемы. После укрупнения операционной зоны количество объектов электроэнергетики 110-500 кВ, контролируемых Новосибирским РДУ, увеличится со 152 до 258.
Во время реконструкции диспетчерский персонал Системного оператора осуществлял управление режимом энергосистемы Новосибирской области из пункта тренажерной подготовки персонала (ПТПП) Новосибирского РДУ, оснащенного необходимыми средствами оперативно-диспетчерского управления. В период осуществления диспетчеризации из ПТПП Новосибирского РДУ было обеспечено надежное управление режимом энергосистемы Новосибирской области. По окончании реконструкции оперативно-диспетчерское управление энергосистемой переведено в основной диспетчерский зал.