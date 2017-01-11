Специалисты "МРСК Урала" обеспечили электроснабжение первой на Южном Урале новостройки для льготников

Интернет-учебник для кабельщика
Познавай азы кабельной науки в режиме online. Теория, методики, расчёты.
12 января 2017, 14:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» пустили в эксплуатацию сетевой комплекс для подачи электроэнергии новому социально значимому объекту на территории Тракторозаводского района Челябинска. Дом на 125 квартир общей жилой площадью 6000 кв. м по ул. Зальцмана, 44 – первый в городе и регионе, построенный по федеральной программе «Жилье для российской семьи».
Чтобы подать напряжение на питающий центр, обеспечивающий подачу электроэнергии многоэтажке, энергетики проложили 2 кабельные линии с изоляцией сшитого полиэтилена. Использование передовых проектных решений и современных материалов позволило создать максимально надежную двулучевую кольцевую схему электроснабжения. Весь объем работ выполнен специалистами компании в рамках исполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей к электросетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» с опережением сроков и без привлечения подрядных организаций.
Напомним, Челябинск стал одним из первых городов-миллионников, приступившим к реализации федеральной программы и уже заселившим первые квартиры для льготников. До конца 2017 г. застройщики планируют построить еще два дома для социально приоритетных категорий граждан. Участники программы смогут приобрести жилье по цене ниже рыночной, воспользовавшись при необходимости льготной ставкой по ипотечному кредиту.