Специалисты Орелэнерго провели занятие по электробезопасности для воспитанников Троснянского ППМС-центра

ПУЭ 6-е и 7-е издания
12 января 2017, 12:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО
Накануне новогодних каникул работники Троснянского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» провели занятие по электробезопасности для воспитанников районного центра психолого-медико-социального сопровождения несовершеннолетних (ППМС-центра). Встреча была организована в рамках реализуемой предприятием программы профилактики детского электротравматизма.
В ППМС-центре проходят реабилитацию дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из неполных и приемных семей, из семей группы социального риска, а также ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Специалисты Орелэнерго рассказали участникам занятия об основных правилах электробезопасности, объяснили, почему нельзя играть вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, показали и разъяснили значение предупреждающих знаков, которые устанавливаются на энергообъектах. Ребята посмотрели тематические мультфильмы, которые помогли освоить тему в доступной форме. А в завершении урока специалисты Орелэнерго провели небольшую викторину, в ходе которой проверили, как дети запомнили новую полезную информацию, и ответили на интересующие их вопросы.