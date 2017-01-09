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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты Орелэнерго провели занятие по электробезопасности для воспитанников Троснянского ППМС-центра

Специалисты Орелэнерго провели занятие по электробезопасности для воспитанников Троснянского ППМС-центра

12 января 2017, 12:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕЛЭНЕРГО

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 Накануне новогодних каникул работники Троснянского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» провели занятие по электробезопасности для воспитанников районного центра психолого-медико-социального сопровождения  несовершеннолетних (ППМС-центра). Встреча была организована в рамках реализуемой предприятием программы профилактики детского электротравматизма.

В ППМС-центре проходят реабилитацию дети с ограниченными возможностями здоровья,  дети из неполных и приемных семей, из семей группы социального риска, а также ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Специалисты Орелэнерго рассказали участникам занятия об основных правилах электробезопасности, объяснили, почему нельзя играть вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций, показали и разъяснили значение предупреждающих знаков, которые устанавливаются на энергообъектах. Ребята посмотрели тематические мультфильмы, которые помогли освоить тему в доступной форме. А в завершении урока специалисты Орелэнерго провели небольшую викторину, в ходе которой проверили, как дети запомнили новую полезную информацию, и ответили на  интересующие их вопросы.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орёлэнерго"
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