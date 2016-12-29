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Пресс-релизы

ТКЗ выполнил обязательства по поставке оборудования для компании "Маяк-Энергия"

ТКЗ выполнил обязательства по поставке оборудования для компании Маяк-Энергия

12 января 2017, 14:07
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

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Таганрогский котлостроительный завод (ТКЗ) «Красный котельщик», входящий в состав компании «Силовые машины», завершил проектирование, изготовление и поставку двух котлов-утилизаторов для строящейся газотурбинной электростанции установленной мощностью 15 МВт компании «Маяк-Энергия». Новое оборудование обеспечит тепловой энергией расширяющееся предприятие «Маяк» (г. Пенза), которое специализируется на производстве бумаги.

Котлы-утилизаторы, вырабатывающие насыщенный пар для технологических нужд предприятия такой специализации, – первые в практике ТКЗ.

Запуск котлов в эксплуатацию запланирован на 1 полугодие 2017 года. На сегодняшний день помимо поставки оборудования специалисты ТКЗ выполнили шеф-надзор за его монтажом и провели обучение эксплуатационного персонала заказчика. После окончания строительства здания котельной пройдет опрессовка, испытания на плотность и комплексное опробование котлов. В этих этапах реализации проекта также примут участие представители «Красного котельщика».

Компания: ПАО "Силовые машины"
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