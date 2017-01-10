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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году Псковэнерго направит 38,6 млн рублей на приобретение спецтехники и бригадных машин

В 2017 году Псковэнерго направит 38,6 млн рублей на приобретение спецтехники и бригадных машин

12 января 2017, 12:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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В текущем году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» планирует продолжить обновление автопарка специальной высокопроходимой техники, предназначенной для обслуживания энергообъектов и линий электропередачи. Согласно инвестиционной программе, утвержденной приказом Минэнерго РФ, до конца  2017 года «Псковэнерго» направит на закупку новых транспортных средств 38,6 млн рублей.
 
Особое внимание будет уделено бригадным линейным автомобилям, предназначенным для оперативной доставки ремонтных бригад и материалов в труднодоступные районы. В числе новых поступлений – 10 бригадных автомобилей: 3 УАЗа и 7 ГАЗов -3308. Кроме того, планируется закупка двух бурильно-крановых машин, многофункционального крана-манипулятора и двух тракторов Беларус-1523В с мульчерами. Все машины будут распределены между производственными отделениями электрических сетей филиала.
 
Сегодня на балансе «Псковэнерго» состоит 767 единиц автотранспортной техники: УАЗы, ГАЗы, автокраны, гидроподъемники, тракторы и т.д. Автотракторная техника позволяет энергетикам обслуживать имеющие большую протяженность линии электропередачи, трассы которых территориально удалены от производственных баз  и зачастую проходят по болотистой местности.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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