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Отраслевые новости: В мире

В Грузии Ингурская ГЭС не исключает остановки энергопоставок в Абхазию

В Грузии Ингурская ГЭС не исключает остановки энергопоставок в Абхазию

12 января 2017, 16:27
Рубрика: В мире
Метки: ГЭС

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Снижение уровня воды в водохранилище расположенной на границе Грузии и Абхазии Ингурской ГЭС может привести к остановке поставок электроэнергии в Абхазию, заявил в эфире телекомпании "Рустави 2" руководитель электростанции Леван Мебония.

"Этой воды хватит примерно до 20 февраля, что будет потом, я не знаю. Если абхазская сторона не осуществит импорт, то их ждет тяжелая ситуация", — сказал он, передает РИА Новости.

В феврале 2016 года Грузия приняла решение приобрести дополнительный объем электроэнергии у России, чтобы устранить ее острый дефицит в Абхазии.

Ингурская ГЭС — самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе, была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является самой высокой в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 мегаватт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.

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