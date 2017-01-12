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В Москве начал работу Гайдаровский форум

В Москве начал работу Гайдаровский форум

12 января 2017, 13:46
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ФОРУМ

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Новая модель устойчивого экономического роста России стала одной из ключевых тем восьмого Гайдаровского форума, который начал работу в Москве в четверг.

Дискуссия на тему поиска новой модели роста в последние годы является центральной не только среди экспертного сообщества, но и представителей власти. В последний месяц она получила дополнительный импульс — президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству совместно с деловыми кругами не позднее мая текущего года подготовить план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит стране выйти на темпы экономического роста выше мировых уже на рубеже 2019-2020 годов.

Состав участников

В работе форума традиционно примут участие чиновники российского правительства, представители региональных органов власти, ведущие отечественные и зарубежные экономисты.

В ходе пленарного заседания "Россия и мир: выбор приоритетов" запланировано выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Кроме премьера, в разные дни работы Гайдаровского форума в его работе будут участвовать глава Минэкономразвития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, экс-министр финансов Алексей Кудрин и другие.

Всего в рамках форума пройдет порядка 100 открытых мероприятий, а также порядка 30 закрытых переговоров и встреч.

Позитивный настрой

Гайдаровский форум является первым крупным международным экономическим мероприятием в России. Нередко в ходе работы форума представители правительства озвучивают планы на новый год.

Например, в прошлом году именно на этой площадке министр финансов Силуанов объявил о планах правительства провести секвестр бюджета. Однако минувший форум проходил на фоне беспрецедентного падения мировых цен на нефть (до уровня в 30 долларов за баррель).

Новый же 2017 год, по словам главы Минэкономразвития Орешкина, начался позитивно: экономика чувствует себя более уверенно, целый ряд секторов демонстрируют рост, в положительную сторону меняется и настроение бизнеса.

Организаторами форума являются Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Источник: РИА Новость.

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