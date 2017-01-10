В помощь проектировщикам: программное обеспечение IEK и ITK продолжает обновляться

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12 января 2017, 11:58
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK продолжает расширять и обновлять свое программное обеспечение для повышения удобства работы проектировщиков с продукцией IEK® и ITK®. За последние три месяца специалисты компании разработали новые программы, обновили уже существующие, увеличили число программ в современных форматах.
Добавлен новый раздел баз данных продукции IЕK® «Светотехнические изделия IEK® для REVIT». В новый раздел включена вся номенклатура светотехнических изделий IEK®. К каждому светильнику прикреплены ies-файлы, что дает возможность узнавать светотехнические характеристики и осуществлять светотехнические расчеты прямо в программе REVIT.
Обновлены Электронный каталог светильников с базой данных для DIALUX и Калькулятор освещенности онлайн. Добавлены следующие новинки:
Для упрощения расчетов со светотехническим оборудованием IEK были разработаны Таблицы коэффициентов использования светильников. Таблицы применяются при оценочных расчетах необходимого количества приборов осветительной установки.
Разработаны Базы оборудования IEK® и ITK® для NanoCad по следующим разделам:
Каждый раздел содержит полную номенклатуру изделий. В 2017 году планируется дополнение базы Nanocad и внесение всей продукции IEK® и ITK®.
Добавлен новый раздел баз данных продукции ITK® «Шкафы и аксессуары ITK® для REVIT». В новый раздел включены почти все виды 19″ монтажных шкафов IТK®, комплектующие и аксессуары.
Программное обеспечение размещено в свободном доступе: продукция IEK® в разделе «Продукция / Программное обеспечение» и продукция IТK® «Сервис и поддержка».