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В помощь проектировщикам: программное обеспечение IEK и ITK продолжает обновляться

В помощь проектировщикам: программное обеспечение IEK и ITK продолжает обновляться

12 января 2017, 11:58
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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 Группа компаний IEK продолжает расширять и обновлять свое программное обеспечение для повышения удобства работы проектировщиков с продукцией IEK® и ITK®. За последние три месяца специалисты компании разработали новые программы, обновили уже существующие, увеличили число программ в современных форматах.

Добавлен новый раздел баз данных продукции IЕK® «Светотехнические изделия IEK® для REVIT». В новый раздел включена вся номенклатура светотехнических изделий IEK®. К каждому светильнику прикреплены ies-файлы, что дает возможность узнавать светотехнические характеристики и осуществлять светотехнические расчеты прямо в программе REVIT.

Обновлены Электронный каталог светильников с базой данных для DIALUX и Калькулятор освещенности онлайн. Добавлены следующие новинки:

  • прожекторы серии СДО-07;
  • светодиодные панели серии ДВО;
  • светильники светодиодные серии ДВО.

Для упрощения расчетов со светотехническим оборудованием IEK были разработаны Таблицы коэффициентов использования светильников. Таблицы применяются при оценочных расчетах необходимого количества приборов осветительной установки.

Разработаны Базы оборудования IEK® и ITK® для NanoCad по следующим разделам:

  • Трубы и аксессуары IEK®;
  • Металлические лотки и аксессуары IEK®;
  • Кабель-каналы и аксессуары IEK®;
  • Шкафы и сопутствующие аксессуары IEK®;
  • Электроустановочные изделия IEK®;
  • Светотехнические изделия IEK®;
  • Шкафы и сопутствующие аксессуары ITK®.

Каждый раздел содержит полную номенклатуру изделий. В 2017 году планируется дополнение базы Nanocad и внесение всей продукции IEK® и ITK®.

Добавлен новый раздел баз данных продукции ITK® «Шкафы и аксессуары ITK® для REVIT». В новый раздел включены почти все виды 19″ монтажных шкафов IТK®, комплектующие и аксессуары.

Программное обеспечение размещено в свободном доступе: продукция IEK® в разделе «Продукция / Программное обеспечение» и продукция IТK® «Сервис и поддержка».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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