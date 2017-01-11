В состав сетей ДРСК вошли Вяземские электрические сети

ПУЭ 6-е и 7-е издания
12 января 2017, 12:09
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Протяженность электрических сетей напряжением 10 кВ Дальневосточной распределительной сетевой компании (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») в Хабаровском крае увеличилось более чем на 14 километров.
В состав электросетевого хозяйства компании вошли энергообъекты города Вяземский и Вяземского района Хабаровского края, которые ранее обслуживались муниципальным предприятием. В процессе приватизации имущества, сетевые объекты были выставлены на торги и впоследствии приобретены АО «ДРСК».
- На сегодняшний день все необходимые процедуры по выкупу электросетей и трансформаторных подстанций успешно завершены. Передача муниципального сетевого имущества в электросетевую структуру АО «ДРСК» позволит повысить надежность и качество энергоснабжения до уровня, соответствующего запросу потребителей, а также увеличить безопасность энергоснабжения, поскольку нынешнее состояние сетей находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Износ линий электропередачи и трансформаторных подстанций составляет порядка 70 процентов, требуются серьезные капитальные вложения на их ремонт и реконструкцию, - прокомментировал Андрей КУЗНЕЦОВ, директор филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети».
Приобретение сетевого имущества стало возможным благодаря реализации энергокомпанией Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, согласно которой одной из основных задач, стоящих перед электросетевым комплексом, является сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций, их укрупнение, а также повышение контроля над ними. Данная инициатива утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 511-р.