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"Холдинг Кабельный Альянс" обеспечил кабельной продукцией суперсовременный вокзал в Астане

Холдинг Кабельный Альянс, Сибкабель

«Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные активы УГМК) поставил для строительства железнодорожного вокзала в Астане (Казахстан) 500 километров силового кабеля.  Контракт был заключен с компанией, которая возводила крупнейшие объекты в Турции, Хорватии, ОАЭ, Ливии, России и других странах. Она же занимается строительством суперсовременного железнодорожного вокзала в Астане. Заказчиком выступают «Казахстанские железные дороги».

ООО «ХКА» поставило застройщику силовые кабели, в том числе огнестойкие безгалогенные. При возникновении огня они способны функционировать в течение минимум трех часов, поддерживая работоспособность жизненно важного оборудования, включая системы оповещения, эвакуации и т.д. Кроме того, данные изделия при пожаре не выделяют опасные для человека вещества, что особенно важно в местах массового скопления людей.

«Продукция для железнодорожного вокзала Астаны была изготовлена на кольчугинском «Электрокабеле», который является крупнейшим предприятием ХКА. Заказчику были отправлены образцы кабеля, его специалисты убедились в их высоком качестве, и наша компания выиграла тендер. Сотрудничество с застройщиком такого уровня очень интересно для нас и в очередной раз доказывает конкурентоспособность нашей продукции», - отметил заместитель коммерческого директора ООО «ХКА» Виталий Кабаков.

Предполагается, что строительство железнодорожного вокзала завершится в марте 2017 года. По эстакаде поезда будут прибывать внутрь здания. Повсюду установят энергосберегающие лифты и эскалаторы. Инфраструктура будет также включать в себя гостиницы, рестораны, кафе, медпункты и т.д. Ожидаемый пассажиропоток – 12 миллионов человек в год.

Стоит добавить, что «Холдинг Кабельный Альянс» активно сотрудничает и с другими организациями, работающими на территории Казахстана. Продукция компании поставляется на угольные шахты, металлургические и электромонтажные предприятия.

В ближайшем будущем ХКА в рамках масштабной программы модернизации «Электрокабеля» планирует расширить производство безгалогенных кабелей. Общая стоимость программы, которая будет реализована в течение трех-четырех лет, составляет порядка 1 миллиарда рублей.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

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