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Пресс-релизы

ЗиО-Подольск изготовит оборудование для модернизации второго энергоблока Армянской АЭС

ЗиО-Подольск изготовит оборудование для модернизации второго энергоблока Армянской АЭС

12 января 2017, 16:47
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) подписал договор на изготовление и поставку четырех комплектов сепараторов-пароперегревателей (СПП) для модернизации двух турбоустановок энергоблока № 2 Армянской АЭС в Республике Армения.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из двух частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки.

Рабочую конструкторскую документацию разработали сотрудники Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск».

Армянская АЭС, единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор — примерно в 30 км к западу от Еревана. В настоящее время функционирует только второй блок ААЭС, обеспечивая около 30-35 % годовой выработки электроэнергии в стране.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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