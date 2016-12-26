1657 московских студентов пройдут через процедуру демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia

15 января в Москве стартует первый этап пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. 1657 выпускников из 29 московских колледжей подтвердят свою профессиональную квалификацию согласно международным стандартам WorldSkills по 26 компетенциям, включая сварочные работы, автопокраску, электромонтажные работы, веб-дизайн, кирпичную кладку, малярные и декоративные работы, ресторанный сервис, фрезерные работы на станках с ЧПУ, сухое строительство и штукатурные работы, ювелирное дело и другие.



Во время сдачи демонстрационного экзамена выпускникам средних профессиональных образовательных организаций предстоит выполнить модульные задания уровня финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Оценивать их профессиональные навыки будут эксперты – представители работодателей, преподаватели колледжей, мастера производственного обучения, а также сертифицированные эксперты WorldSkills Russia. Все сдавшие демонстрационный экзамен вместе с дипломом о среднем профессиональном образовании получат паспорт профессионала WorldSkills, в котором будет указано количество заслуженных студентами баллов.



В Москве экзамен пройдет на базе 42 площадок 21 центра проведения демонстрационного экзамена, размещенного в колледжах и техникумах столицы. До 15 января обучение проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia и оценке результатов пройдут 234 преподавателя московских колледжей и мастеров производственного обучения. За ходом проведения экзамена на каждой площадке проследят сертифицированные эксперты WorldSkills Russia по каждой из 26 компетенций.



В январе и феврале 2017 года проведение демонстрационного экзамена также состоится в образовательных учреждениях Московской области, Красноярского края, Хабаровского края, Пермского края, Республики Саха (Якутия), Республики Северная Осетия (Алания), Тульской и Тюменской областей. Всего за два месяца через процедуру демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia пройдут 2652 выпускника средних профессиональных образовательных организаций из 9 субъектов Российской Федерации.



Проведение демонстрационного экзамена в рамках процедуры государственной итоговой аттестации – пилотный проект, стартующий в 2017 году в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 20 субъектах Российской Федерации. Демонстрационный экзамен послужит моделью независимой оценки качества подготовки кадров без проведения дополнительных процедур по 61 компетенции, соответствующей специальностям учащихся средних профессиональных образовательных организаций. С его помощью у выпускников колледжей и техникумов удастся определить уровень знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность по конкретной специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Для выпускников это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills без дополнительных испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации.