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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Администрация Астрахани поблагодарила МРСК Юга за устранение нарушений на бесхозяйных сетях

Администрация Астрахани поблагодарила МРСК Юга за устранение нарушений на бесхозяйных сетях

13 января 2017, 17:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО

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Начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани Виталий Наумов поблагодарил директора астраханского филиала ПАО «МРСК Юга (входит в группу компаний «Россети») Инвера Натхо и в его лице весь коллектив компании за работы по восстановлению энергоснабжения многоквартирных домов в г. Астрахань.

Жильцы домов остались без электроэнергии из-за повреждения кабельной линии электропередачи. Данная линия электропередачи является бесхозяйной и на баланс астраханского филиала компании не передана. Несмотря на это МРСК Юга как социально ответственная компания не смогла остаться в стороне от события, лишившего астраханцев света в разгар зимы. Энергетики оперативно откликнулись на просьбу о помощи и произвели замену концевой муфты напряжением 10 кВ. Благодаря проведенным сотрудниками астраханского филиала МРСК Юга работам энергообъект был введен в работу в день обращения, и в дома астраханцев вернулась электроэнергия.

«Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Город Астрахань» выражает благодарность Вашей организации за произведенный ремонт кабельной линии 10 кВ и восстановления электроснабжения двух 12-этажных жилых домов», - говорится в письме.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
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