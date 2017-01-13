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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак провёл заседание Попечительского совета НИУ "МЭИ"

Александр Новак провёл заседание Попечительского совета НИУ МЭИ

13 января 2017, 14:52
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провёл заседание Попечительского совета национального исследовательского университета "Московский Энергетический Институт". В своём вступительном слове Председатель Попечительского совета подвёл краткие итоги в области энергетики за 2016 год.

"В довольно сложных внешних условиях российский ТЭК показал хорошую динамику. Добывающие отрасли сумели нарастить экспорт, существенно продвинулись в диверсификации нефте- и газотранспортной инфраструктуры. Укрепились международные позиции России на энергетических рынках, о чем свидетельствуют наши декабрьские договоренности с ОПЕК о сокращении добычи нефти", - рассказал Александр Новак. Глава Минэнерго отметил рост доступности энергетической инфраструктуры для различных групп потребителей. "В рейтинге Doing Business-2017 наша реформа по снижению стоимости присоединения к электрическим сетям для предпринимателей получила высокую оценку, по показателю «Подключение к системе электроснабжения» России заняла 30 место среди 190 стран", - напомнил Министр.

Александр Новак  отметил высокий спрос выпускников школ на специальности, связанные с топливно-энергетическим комплексом. "В 2016 году МЭИ выпустил больше 1000 молодых специалистов – почти на 70 человек  больше, чем в 2015, и практически все выпускники нашли работу по специальности", - резюмировал Александр Новак.

В ходе заседания Попечительского совета Александр Новак вручил награды Министерства энергетики ряду сотрудников МЭИ.

В рамках своего посещения МЭИ глава энергетического ведомства осмотрел реконструированную ТЭЦ Института, а также побывал на кафедрах и в лекториях учебного заведения.

Компания: Министерство энергетики РФ
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