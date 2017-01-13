Для повышения надежности электроснабжения республики энергетики КБР отремонтировали почти 500 км воздушных линий

ПУЭ 6-е и 7-е издания
13 января 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО, ЛЭП
По итогам работы на воздушных линиях электропередачи филиалом МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в 2016 году отремонтировано 494,3 км ЛЭП различного класса напряжения.
Из них – 123,6 км ВЛ-110 кВ, таких, как «Баксанская ГЭС – ЦРУ», «Птицефабрика – Нарткала», Нарткала – Прохладная-1», «Прохладная-Тяговая – Майская», «Баксанская ГЭС – Залукокоаже», «Баксанская ГЭС –Малка», проведена замена 5 км провода, 4 км грозотроса, 1 405 изоляторов, 8 опор, расчистка от древесно-кустарниковой растительности 23,3 га просек в пределах охранных зон.
Капитальный ремонт 33,8 км ВЛ-35 кВ «Прохладная-1 – Прималкинская», «Адыл-Су – Терскол», «Лечинкай – Нижний Чегем», «Саратовская – Солдатская» выполнен с заменой 4,5 км провода, 482 изоляторов, 4 опор, расчисткой 17,5 га просек.
Согласно планам, капитально отремонтировано 154,4 км ВЛ-6-10 кВ. Мероприятия включили замену 76,8 км провода, 3 511 изоляторов, 446 опор, обрезку деревьев на 22,7 га.
Также 182,5 км линий 0,4 кВ, находящихся в сельских населенных пунктах, подверглись масштабным ремонтным работам. В минувшем году филиал провел замену 547 опор, 128 км провода, 3 648 изоляторов, расчистку трасс ЛЭП на 20,4 га. К слову, обрезке веток было уделено пристальное внимание, так как эта работа позволяет не только существенно сократить риски, но и предотвратить во время непогоды аварии в сетях из-за падения ветвей и деревьев на воздушные линии.
Все работы выполнены хозяйственным способом, то есть силами собственного персонала энергокомпании.
Ремонтная программа, реализованная филиалом «Каббалкэнерго», позволила своевременно и качественно подготовиться к зимнему периоду. Энергетики должны быть готовы к устранению технологических нарушений, неприятным сюрпризам, которые может преподнести непогода в виде обильного снега, шквалистого ветра, перепадов температуры окружающего воздуха.
Объем и качество выполняемых в ходе ремонтной программы работ влияют на надежность деятельности и эксплуатации энергооборудования в особых режимах, обеспечивают дополнительную надежность электроснабжения потребителей в период зимнего пика нагрузок.
Выполнение комплекса мероприятий, запланированных программой ремонтов и техобслуживания «Каббалкэнерго», является важнейшей составляющей надежной эксплуатации распределительных сетей и энергоснабжения потребителей. Капитальный ремонт линий позволяет повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а значит – обеспечить высокую надежность энергоснабжения потребителей.