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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Для повышения надежности электроснабжения республики энергетики КБР отремонтировали почти 500 км воздушных линий

Для повышения надежности электроснабжения республики энергетики КБР отремонтировали почти 500 км воздушных линий

13 января 2017, 16:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО, ЛЭП

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По итогам работы на воздушных линиях электропередачи филиалом МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в 2016 году отремонтировано 494,3 км ЛЭП различного класса напряжения.

Из них – 123,6 км ВЛ-110 кВ, таких, как «Баксанская ГЭС – ЦРУ», «Птицефабрика – Нарткала», Нарткала – Прохладная-1», «Прохладная-Тяговая – Майская», «Баксанская ГЭС – Залукокоаже», «Баксанская ГЭС –Малка», проведена замена 5 км провода, 4 км грозотроса, 1 405 изоляторов, 8 опор, расчистка от древесно-кустарниковой растительности 23,3 га просек в пределах охранных зон.

Капитальный ремонт 33,8 км ВЛ-35 кВ «Прохладная-1 – Прималкинская», «Адыл-Су – Терскол», «Лечинкай – Нижний Чегем», «Саратовская – Солдатская» выполнен с заменой 4,5 км провода, 482 изоляторов, 4 опор, расчисткой 17,5 га просек.

Согласно планам, капитально отремонтировано 154,4 км ВЛ-6-10 кВ. Мероприятия включили замену 76,8 км провода, 3 511 изоляторов, 446 опор, обрезку деревьев на 22,7 га.
Также 182,5 км линий 0,4 кВ, находящихся в сельских населенных пунктах, подверглись масштабным ремонтным работам. В минувшем году филиал провел замену 547 опор, 128 км провода, 3 648 изоляторов, расчистку трасс ЛЭП на 20,4 га. К слову, обрезке веток было уделено пристальное внимание, так как эта работа позволяет не только существенно сократить риски, но и предотвратить во время непогоды аварии в сетях из-за падения ветвей и деревьев на воздушные линии.

Все работы выполнены хозяйственным способом, то есть силами собственного персонала энергокомпании.

Ремонтная программа, реализованная филиалом «Каббалкэнерго», позволила своевременно и качественно подготовиться к зимнему периоду. Энергетики должны быть готовы к устранению технологических нарушений, неприятным сюрпризам, которые может преподнести непогода в виде обильного снега, шквалистого ветра, перепадов температуры окружающего воздуха.

Объем и качество выполняемых в ходе ремонтной программы работ влияют на надежность деятельности и эксплуатации энергооборудования в особых режимах, обеспечивают дополнительную надежность электроснабжения потребителей в период зимнего пика нагрузок.

Выполнение комплекса мероприятий, запланированных программой ремонтов и техобслуживания «Каббалкэнерго», является важнейшей составляющей надежной эксплуатации распределительных сетей и энергоснабжения потребителей. Капитальный ремонт линий позволяет повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а значит – обеспечить высокую надежность энергоснабжения потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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