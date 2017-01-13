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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики и спасатели поблагодарили друг друга за сотрудничество в 2016 году

Энергетики и спасатели поблагодарили друг друга за сотрудничество в 2016 году

13 января 2017, 15:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО

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Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области обменялись благодарностями за активное и эффективное взаимодействие по итогам работы в 2016 году.

В списки награждаемых энергетиков и спасателей попали не только представители руководящего состава, но и рядовой персонал. В частности, отважные специалисты, которые внесли значительный вклад в дело ликвидации последствий ледяного дождя, обрушившегося на Тверскую область в ноябре прошлого года.

«Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения – задача, которая требует не только большого профессионализма, самоотдачи энергетиков, но и поддержки со стороны ведомств, отвечающих за безопасность региона, — подчеркнул Вадим Юрченко, и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». — Руководство ГУ МЧС России по Тверской области и его персонал доказали, что они являются надежными союзниками в борьбе со стихией, нарушающей работу электросетевого комплекса. Я благодарю коллег за их организованность, оперативность и отвагу и выражаю надежду, что в наступившем, 2017 году мы будем также эффективно сотрудничать на благо жителей тверского региона».

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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