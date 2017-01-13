Энергетики заменили 4,4 тысячи изоляторов в Тихорецком энергорайоне

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13 января 2017, 14:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
В 2016 году сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети (группа «Россети») заменили свыше 4,4 тысячи изоляторов на воздушных линиях электропередачи различного класса напряжения. Работы проводились в пяти районах зоны ответственности филиала: Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском и Крыловском.
Новые изоляторы произведены из закаленного стекла. Они обладают большей изолирующей способностью, механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию загрязняющих веществ. Дефекты стеклянной изоляции обнаруживаются визуально, без применения диагностических устройств, что позволяет обеспечить их своевременную замену и избежать нештатных ситуаций.
Большую часть работ сотрудники филиала выполнили собственными силами без привлечения подрядных организаций. В 2017 году энергетики планируют заменить порядка 4,5 тысячи изоляторов.
− Изоляторы создают изоляционный промежуток в местах крепления провода к опорам и защищают линию от коротких замыканий. Соответственно, установка новых изоляторов позволяет повысить срок эксплуатации существующей схемы электроснабжения, снизить вероятность возникновения технологических нарушений, а значит – обеспечить высокую надежность энергоснабжения потребителей, − отметил директор Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Валерий Гондарь.