Глеб Никитин: внедрение принципов проектного управления в промышленности показало свою эффективность

В Москве, 12 января, на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ начал работу Гайдаровский форум, в рамках которого прошла панельная дискуссия «Приоритетные проекты как фактор экономического роста».



«Мы всегда понимали, что изменение структуры российской экономики невозможно без изменения структуры управления ею.Это значит, что в среднесрочной перспективе перед нами стоит задача не только окончательно внедрить принципы проектного управления на всех уровнях госуправления, но и значительно расширить границы взаимодействия бизнеса, государства и других заинтересованных игроков в сфере промышленности», – сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.



Он напомнил, что сегодня Минпромторг России имеет успешный опыт применения принципов проектного управления в ряде структур и механизмов поддержки промышленности. Так, созданный по инициативе ведомства в 2014 году Фонд развития промышленности зарекомендовал себя в качестве полноценного института развития поддержки производств. Всего за период деятельности Фонда уже одобрено 193 проекта на 49,8 млрд рублей.



Еще одним механизмом, который действует в рамках логики проектного управления, стал специальный инвестиционный контракт (СПИК), ускоривший привлечение инвестиций в российское промышленное производство. На сегодня заключено 7 таких контрактов. Суммарный объем заявленных инвестиций в промышленность в рамках их реализации составит свыше 150 млрд рублей, а объем произведенной продукции – порядка 560 млрд рублей.



В настоящее время Минпромторгом России в рамках внедрения принципов проектного управления прорабатывается вопрос по объединению субсидий, ориентированных на поддержку субъектов промышленной политики. «Сейчас их насчитывается несколько десятков. Их консолидация позволит в значительной мере сделать логику предоставления льгот прозрачной и значительно упростит процедуру поддержки отдельных предприятий», – сказал первый замминистра.



В частности, предлагается создать ряд универсальных мер, в том числе, собрать в единый механизм субсидии по субсидированию процентной ставки, связанные с инвестпроектами и техперевооружением, сделать стержневой для других механизмов субсидию на компенсацию части затрат на проведение НИОКР. При этом отдельным блоком останутся субсидии, связанные с поддержкой развития автомобилестроения. Таким образом, проектный подход внедрится на уровне всей системы мер поддержки отечественной промышленности.



Кроме того, Глеб Никитин отметил эффективность созданного меньше года назад Центра управления проектами в промышленности. «Сегодня коллеги очень активно встроились в повестку, помогая внедрять принципы проектного управления при реализации госпрограмм, осуществляют комплексное сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», – сказал он.



В мероприятии также приняли участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместитель руководителя аппарата Правительства РФ – директор Департамента проектной деятельности Правительства РФ Андрей Слепнев, Министр строительства Михаил Мень, Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.