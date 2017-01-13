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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Комиэнерго реализует программу развития систем учета электроэнергии

Комиэнерго реализует программу развития систем учета электроэнергии

13 января 2017, 15:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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До 2021 года филиал «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» планирует установить в частном секторе 20 тысяч приборов выносного учета. На эти цели предприятие направит 350 млн рублей. Программа развития систем учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности с потребителями реализуется в Комиэнерго с 2012 года – за это время уже установлено более 21 тысячи счетчиков. Цель программы – создание комфортных условий для потребителей и снижение потерь в сетях компании.

Все устанавливаемые счетчики электроэнергии оборудованы функцией дистанционной передачи данных, что позволяет потребителю не беспокоиться о своевременной передаче показаний в ресурсоснабжающую (энергосбытовую) организацию, и своевременно и достоверно определять объемы оказанных услуг. При использовании «умной» системы исключаются ошибки, которые возникают при визуальном снятии показании и дальнейшем выставлении некорректных счетов на оплату электроэнергии. Каждый счетчик оснащен дистанционным дисплеем, на котором потребитель видит показания и может их сравнить с показаниями, выставленными в квитанции.

Также эксплуатация интеллектуальных приборов учета позволяет специалистам филиала «Комиэнерго» контролировать такой параметр электрической сети как уровень напряжения, своевременно выявлять проблемные перегруженные участки, принимать меры, направленные на повышение качества поставляемой электроэнергии и снижение потерь в сетях.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
Эта новость часть сюжета «Энерговоровство». Другие новости сюжета:
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