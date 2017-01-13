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Отраслевые новости: Россия

Кудрин назвал необходимые условия для перехода России к новой экономике

Кудрин назвал необходимые условия для перехода России к новой экономике

13 января 2017, 15:56
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА

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Бюджетная система РФ пока не решает задачу перехода к новой экономике, полагает глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин.

"Последние пять-семь лет состояние расходов на образование и здравоохранение в бюджетной системе или стагнировало или снижается. В этом смысле мы пока не решаем задач по созданию новой экономики, нам необходим бюджетный маневр", — сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме, передает РИА Новости.

По словам Кудрина, доходы бюджетной системы страны будут снижаться в долгосрочной перспективе до 2035 года даже при достаточно высоких темпах роста экономики. Это связано с тем, что структура экономики будет меняться, то есть поступления от нефти и газа в бюджет будут снижаться, пояснил он.

По оценке Кудрина, серьёзный перелом произойдёт в 2020-2021 годах, когда существенно уменьшится уровень доходов бюджетной системы.

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