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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" в 2016 году подключило к электросетям 79 социальных объектов

Ленэнерго в 2016 году подключило к электросетям 79 социальных объектов

13 января 2017, 17:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в течение 2016 года в рамках программы исполнения накопленных обязательств по договорам технологического присоединения подключило к электросетям 79 социальных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Среди объектов – детские сады, школы, больницы, высшие учебные заведения, фельдшерские пункты, физкультурно-оздоровительные центры, котельные и насосные станции в Петербурге и Ленобласти. Кроме этого, к электросетям были подключены Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой, туберкулезный диспансер, Центральный государственный архив, Музей политической истории России.

В 2016 году «Ленэнерго» завершило физические работы по подключению действующих потребителей, обязательства перед которыми компания накопила с 2001 года. Электросетевая компания исполнила более 39 тыс. договоров, из которых в Санкт-Петербурге порядка 10 тысяч договоров, в Ленинградской области – более 29 тысяч. Общая выделенная мощность по исполненным договорам – 1,4 ГВт.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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