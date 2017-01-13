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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Марийские энергетики наградили победителей интернет-конкурса среди школьников

Марийские энергетики наградили победителей интернет-конкурса среди школьников

13 января 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО

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 Тема его – знание правил электробезопасности. Участниками предлагалось стать всем нашим юным землякам в возрасте от 5 до 18 лет.

В первых числах нового года заместитель директора по управлению собственностью и правовым вопросам филиала «Мариэнерго» МРСК Центра и Приволжья Марина Шакирова вручила планшет ученику 1 класса Великопольской средней общеобразовательной школы Сергею Черемушкину, который стал победителем в номинации «Эрудит».

Чтобы заинтересовать ребят, специалисты энергокомпании предложили три номинации. «Эрудиция» – здесь участникам предстояло разгадать энергетический кроссворд, «Творчество» – отобразить тему в виде рисунка, а в номинации «Искусство» – представить проект граффити для росписи энергообъекта на тему электробезопасности.Конкурс под названием «Электробезопасность: наука или искусство?» взял старт в начале сентября. Единственным ограничением для его участников был возраст – от 5 до 18 лет. Это уже шестое подобное мероприятие, проводимое энергетиками. Главное его целью было обратить внимание школьников на проблему электробезопасности, заставить их задуматься о последствиях, связанных с небрежным отношением к электроприборам и электроустановкам в быту и на улице.

При этом участвующие в конкурсе школьники могли стать обладателями призов во всех номинациях. Кроме того наиболее активные и творческие педагоги были отмечены специальными призами.

Еще одним победителем конкурса в номинации «Творчество» стал девятиклассник Марьинской СОШ Егор Дружинин, получивший от энергетиков mp3-плейер.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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