На развитие коммунальной инфраструктуры Среднего Урала направят 7 млрд частных инвестиций

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13 января 2017, 13:59
Рубрика: Россия
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Частные инвесторы вложат в развитие коммунальной инфраструктуры Среднего Урала порядка 7 млрд. рублей, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.
Завершается подготовка к заключению нового пакета концессионных соглашений в сфере ЖКХ. В совокупности с уже действующими договорами объем частных капиталовложений в развитие отрасли по ним составит почти 7 млрд. рублей, передает DIXINEWS.
Как рассказал глава регионального Министерство энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, реализация 15 проектов стартует в 2017 году. Проекты, о которых идет речь, будут реализованы в шести муниципалитетах региона - Реже, Полевском и Сысерстком городских округах, Серове и городе Лесном. В совокупности концессионеры вложат в модернизацию инфраструктуры этих территорий 3 млрд. рублей.