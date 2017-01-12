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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На самой мощной подстанции Томской области установлены новые элегазовые выключатели

На самой мощной подстанции Томской области установлены новые элегазовые выключатели

13 января 2017, 13:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ, ПОДСТАНЦИЯ

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установила элегазовые выключатели 500 кВ на единственной подстанции сверхвысокого напряжения в Томской области. Реконструкция подстанции «Томская» повысила надежность передачи электроэнергии из Объединенной энергосистемы Сибири в Томскую область.

На подстанции заменили четыре воздушных выключателя напряжением 500 кВ, установленных в ячейках линий электропередачи 500 кВ «Томская – Итатская» и «Томская – Ново-Анжерская». Вместо них введены в работу современные элегазовые выключатели, отличающиеся высокой надежностью, пожаробезопасностью и экологичностью.

Замена всех воздушных выключателей на элегазовые позволила вывести из эксплуатации пневмохозяйство подстанции, что сократило эксплуатационные затраты. Также новые выключатели не требуют ремонта в течение всего срока службы.

Подстанция 500 кВ «Томская» установленной мощностью 1002 МВА построена в 1980 году. Она связывает Томскую, Кузбасскую и Красноярскую энергосистемы, питает крупные промышленные объекты Томской области: нефтеперекачивающие станции нефтепровода «Александровское – Анжеро-Судженск – Ачинск», компрессорные станции газопровода «Мыльджино – Кузбасс – Нижневартовск – Парабель».

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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