На самой мощной подстанции Томской области установлены новые элегазовые выключатели

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13 января 2017, 13:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ, ПОДСТАНЦИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установила элегазовые выключатели 500 кВ на единственной подстанции сверхвысокого напряжения в Томской области. Реконструкция подстанции «Томская» повысила надежность передачи электроэнергии из Объединенной энергосистемы Сибири в Томскую область.
На подстанции заменили четыре воздушных выключателя напряжением 500 кВ, установленных в ячейках линий электропередачи 500 кВ «Томская – Итатская» и «Томская – Ново-Анжерская». Вместо них введены в работу современные элегазовые выключатели, отличающиеся высокой надежностью, пожаробезопасностью и экологичностью.
Замена всех воздушных выключателей на элегазовые позволила вывести из эксплуатации пневмохозяйство подстанции, что сократило эксплуатационные затраты. Также новые выключатели не требуют ремонта в течение всего срока службы.
Подстанция 500 кВ «Томская» установленной мощностью 1002 МВА построена в 1980 году. Она связывает Томскую, Кузбасскую и Красноярскую энергосистемы, питает крупные промышленные объекты Томской области: нефтеперекачивающие станции нефтепровода «Александровское – Анжеро-Судженск – Ачинск», компрессорные станции газопровода «Мыльджино – Кузбасс – Нижневартовск – Парабель».