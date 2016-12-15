В новом цехе АО «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс») появился второй погрузчик, работающий от аккумуляторных батарей. На данный момент он участвует в выполнении заказа кольчугинского «Электрокабеля» (также входит в ООО «ХКА»). Томское предприятие изготавливает для него 15 тонн этиленпропиленовой резины, которая будет востребована при производстве силовых кабелей, в том числе безгалогенных, т. е. не выделяющих при горении опасные для оборудования и человека вещества.



Открытие резиноделательного цеха и внутризаводская кооперация позволяют «Холдингу Кабельный Альянс» успешно преодолевать зависимость от импортных материалов.



Стоит отметить, что кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины являются одной из передовых разработок. Их главными плюсами являются гибкость, позволяющая при прокладке допускать меньшие радиусы изгибов, и стойкость к агрессивным средам.



В настоящий момент новый цех АО «Сибкабель» полностью укомплектован погрузочной техникой. «В марте 2016 года мы приобрели погрузчик, который задействован на первом этаже резиноделательного цеха. Новая машина работает на втором этаже. В перспективе, при увеличении объемов переработки, возможна покупка аналогичной техники для склада», - пояснил заместитель главного инженера АО «Сибкабель» Александр Клесов.



Новый погрузчик стоимостью порядка 2 миллионов рублей был изготовлен немецкой фирмой по спецзаказу «Сибкабеля». Он оснащен гелиевыми аккумуляторными батареями, которые при зарядке не выделяют в воздух водород. Известно, что, соединяясь с кислородом, водород образует гремучую смесь.



Аккумуляторная батарея у новой машины расположена сбоку, для ее замены не нужны кран-балка или другой погрузчик. При максимальной нагрузке техника может работать порядка 7 часов, т.е. одну рабочую смену. У «немца» отличный передний и задний обзоры. Кроме того, на нем установлен датчик веса - даже с включенным двигателем машина не тронется, пока водитель не займет свое место.



Новый погрузчик способен поднимать груз на высоту до шести метров. Он дополнительно укомплектован белыми шинами для того, чтобы не оставлять следов на полу цеха при поворотах и торможении.