Порядок оплаты отопления в Москве не изменится в связи с вступлением постановления Правительства РФ №1498

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13 января 2017, 14:44
Рубрика: Энергетика
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 предполагает утверждение нормативов потребления на общедомовые нужды в многоквартирных домах (МКД), в том числе по отоплению.
В городе Москве плата за общедомовые нужды отдельной строкой в Единый платежный документ не выделяется - действующий порядок предусматривает включение расходов на общедомовые нужды в содержание жилых помещений, а также ставки планово-нормативного расхода.
В связи с этим указанные изменения не будут распространяться на порядок расчетов за отопление на территории Москвы.
В столице норматив потребления коммунальной услуги по отоплению утвержден постановлением Правительства Москвы от 12.01.1994 № 41 «О нормативах потребления тепловой энергии и газа, используемых для расчета платы за коммунальные услуги».
В соответствии с указанным постановлением объем поставленной в отопительный период тепловой энергии для нужд отопления определяется либо по показаниям общедомовых приборов учета (в большинстве случаев), либо как произведение норматива (0,016 Гкал на 1 кв.м) и отношения продолжительности календарного года в месяцах к продолжительности отопительного периода в месяцах (12/7). При этом оплата за отопление населением производится ежемесячно (равными долями) в течение всего календарного года.