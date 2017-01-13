Потребление электроэнергии в энергосистеме Тульской области в 2016 году увеличилось на 1,3 % по сравнению с 2015 годом

ПУЭ 6-е и 7-е издания
13 января 2017, 17:18
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Тульской области» (Тульское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Тульской области в 2016 году составило 9963,5 млн кВт∙ч, что на 1,3 % выше аналогичного периода 2015 года.
Выработка электроэнергии в энергосистеме Тульской области за 2016 год составила 6008,4 млн кВт∙ч, что на 5,7 % выше аналогичного периода 2015 года.
Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Тульской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем.
В 2016 году данный показатель составил 3955,1 млн кВт∙ч. В 2015 году - 4153,0 млн кВт∙ч.
Потребление электроэнергии в Тульской энергосистеме в декабре 2016 года увеличилось на 4,6 % по сравнению с декабрем 2015 года.
Потребление электроэнергии в энергосистеме Тульской области в декабре 2016 года составило 968,0 млн кВт∙ч, что на 42,5 млн кВт∙ч больше объема потребления в декабре 2015 года.
Увеличение потребления электроэнергии в Тульской энергосистеме в декабре 2016 года обусловлено снижением температуры наружного воздуха на 5,5° С по сравнению с температурой аналогичного периода 2015 года.
Электростанции энергосистемы Тульской области в декабре 2016 года выработали 532,9 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 5,0% больше выработки за декабрь 2015 года.
Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Тульской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Суммарный сальдо-переток в энергосистему Тульской области в декабре 2016 года составил 435,1 млн кВт∙ч. В декабре 2015 года - 417,9 млн кВт∙ч.